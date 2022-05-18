مشهد تخيلي لنهاية الكون.. الكواكب والنجوم تتناثر بالفضاء

توقع مقطع فيديو تخيلي، التصادم الذي سيحدث بعد 4.5 مليار سنة، بين مجرة "أندروميدا" ومجرة "درب التبانة" التي تنتمي إليها المجموعة الشمسية التي تضم الأرض وبقية الكواكب.

The Andromeda–Milky Way collision predicted to occur in about 4.5 billion years.

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Source & Full Video: https://t.co/IgsEsgMcwv



Music: Evenstar, The Lord of the Rings: The Two Towers (Original Motion Picture Soundtrack)https://t.co/MIvrupl3Ej pic.twitter.com/XtFeRV5azq — TopVidz5 (@TVidz5) May 17, 2022

بحسب الفيديو المذهل، تدور المجرتان حول بعضهما، قبل أن تحدث عملية الاصطدام، ما ينتج عنها انفجار أندروميدا ودرب التبانة، ومن ثم تتناثر الكواكب والنجوم في الفضاء كالذرات الصغيرة.

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الثانية تساوي 5.4 مليون سنة

فيما تساوي كل ثانية في المقطع التخيلي 5.4 مليون عام، ومدة المقطع 20 ثانية أي يكون الإجمالي 108 ملايين عام.

يذكر أن مجرة "درب التبانة" التي نعيش فيها، هي "زرقاء اللون" في أعلى مقطع الفيديو، ومجرة درب التبانة تظهر كذرة بين عدد غير محدود من الصخور، والكواكب، والنجوم، والنيازك وغيرها، لكن المخيف أنها على مسار تصادمي مع مجرة أخرى شبيهة.

مجرة تقترب منا

ووفق الفلكيين فإن جميع المجرات تبتعد عن مجرتنا بشكل دائم، وذلك بسبب نظرية توسع الكون. لكن هناك استثناء واحد وهو "مجرة اندروميدا" والتي تتجه نحونا بسرعة تبلغ 120 كيلومتر/الثانية.