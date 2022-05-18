.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مشهد تخيلي لنهاية الكون.. الكواكب والنجوم تتناثر بالفضاء

  • الخط
نهاية الكون إن شاء الله

مشهد تخيلي لنهاية الكون.. الكواكب والنجوم تتناثر بالفضاء

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توقع مقطع فيديو تخيلي، التصادم الذي سيحدث بعد 4.5 مليار سنة، بين مجرة "أندروميدا" ومجرة "درب التبانة" التي تنتمي إليها المجموعة الشمسية التي تضم الأرض وبقية الكواكب.

بحسب الفيديو المذهل، تدور المجرتان حول بعضهما، قبل أن تحدث عملية الاصطدام، ما ينتج عنها انفجار أندروميدا ودرب التبانة، ومن ثم تتناثر الكواكب والنجوم في الفضاء كالذرات الصغيرة.

الثانية تساوي 5.4 مليون سنة

فيما تساوي كل ثانية في المقطع التخيلي 5.4 مليون عام، ومدة المقطع 20 ثانية أي يكون الإجمالي 108 ملايين عام.

يذكر أن مجرة "درب التبانة" التي نعيش فيها، هي "زرقاء اللون" في أعلى مقطع الفيديو، ومجرة درب التبانة تظهر كذرة بين عدد غير محدود من الصخور، والكواكب، والنجوم، والنيازك وغيرها، لكن المخيف أنها على مسار تصادمي مع مجرة أخرى شبيهة.

مجرة تقترب منا

ووفق الفلكيين فإن جميع المجرات تبتعد عن مجرتنا بشكل دائم، وذلك بسبب نظرية توسع الكون. لكن هناك استثناء واحد وهو "مجرة اندروميدا" والتي تتجه نحونا بسرعة تبلغ 120 كيلومتر/الثانية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
موجة غبار شديدة تضرب العراق والكويت والسعودية والإمارات موجة غبار شديدة تضرب العراق والكويت والسعودية والإمارات
اكتشف المزيد