اعرف سمات شخصيتك من الطريقة التي تسير بها

يمكن أن يكشف أسلوبك في المشي عن نوع شخصيتك. تكشف الدراسات أن أساليب المشي، بما يشمل مدى طول واتساع الخطوات وسرعتها، يمكن أن تخبر بالكثير من السمات المهمة عن شخصياتنا، حيث إن كل فرد منا له أسلوب مشي فريد.

ومثلما هي الحال مع نمط النوم أو لون العيون أو حتى طريقة حمل الهاتف يكشف عن نوع شخصيتنا، أظهرت الدراسات أنها تكشف عن بعض الأفكار المثيرة للاهتمام في شخصية الفرد.

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بحسب ما نشره موقع "m.jagranjosh"، كشف علماء النفس أن الطريقة التي يمشي بها المرء يمكن أن تساعد أيضًا في اكتشاف ما يحاولون إخفاءه عن أنفسهم من العالم. وعلى مر السنين، كشفت العديد من التحقيقات في أنماط المشي أيضًا أنه يمكن للمرء أن يتعلم كيفية تغيير أسلوب المشي أو تكييف أسلوب مشي مختلف لتغيير الانطباع الذي يعطيه.

يقول الخبراء إنه، على سبيل المثال، إذا كان الشخص يرغب في إعطاء انطباع بأنه منيع، فيمكنه التكيف مع المشي بشكل أسرع بخطوات أطول وحركات ذراع أكثر جرأة. ولكن ينصح الخبراء بأنه يجب أن يتحرى المرء دائمًا راحته وأسلوبه الطبيعي في المشي بدلاً من محاولة تكييف نمط آخر لأن محاولة تقليد أو التدرب على أسلوب مشي مختلف قد يعكس أن الشخص مرتبك أو مدعٍ يتقمص شخصية أخرى.

المشي بهرولة

إذا كان أسلوبك هو المشي السريع الشبيه بالهرولة، فإن نوع شخصيتك يكشف عن نوع من الاجتهاد والانفتاح. ويكون الشخص سريع الخطى أكثر شجاعة من المعتاد لأخذ زمام المبادرة، مع التمسك بحياة خالية من الإزعاج.

المشي ببطء

إذا كان أسلوبك هو المشي ببطء، فإن نوع شخصيتك يكشف أنك شخص حذر. وتشير الخطوات البطيئة والأقصر عادةً إلى أن الشخص على الأرجح انطوائي أو يبتعد عن دائرة الضوء عندما يجد نفسه في غرفة مليئة بالحشود.

على الرغم من ذلك، توصلت الدراسات إلى أن الذين يمشون ببطء يقودون عادة أسلوب حياة أقل نشاطًا مما قد يؤدي إلى تطوير مشاكل صحية في وقت مبكر من الحياة أو أكثر عرضة للحوادث حيث يصبح أداؤهم العصبي بطيئًا مع تقدمهم في السن.

المشي باسترخاء

إذا كان أسلوبك في المشي مرتاحًا أو متنزهًا باسترخاء، فإن نوع شخصيتك يكشف أنك تحب العيش وفقًا لشروطك الخاصة في الحياة وفقًا لوتيرتك الخاصة. أنت تشعر دائمًا بالراحة والثقة بالنفس. وتستمتع بالتواصل مع الآخرين والاستماع إلى محادثاتهم أو وجهات نظرهم.

المشي بخطى سريعة وطويلة

إذا كان أسلوبك في المشي يأخذ خطوات سريعة طويلة، فإن نوع شخصيتك يكشف عن نظرة إيجابية للأشياء. ولديك شخصية تنافسية ونارية تساعدك على إنجاز الأشياء. وعلى الأرجح، أنت شخص منطقي للغاية وذكي ومنتج. في بعض الأحيان، يمكن أن تبدو باردًا في العلاقات الشخصية، ولكن لا تزال تحظى بإعجاب الأشخاص من حولك.

يُعرف أيضًا الأشخاص الذين لديهم أساليب مشي طويلة وسريعة بأنهم متعددو المهام. يمكنهم حل العديد من المشاكل أو إيجاد حلول في رؤوسهم أثناء السير في الشارع.

المشي مع سحب الرجل

أما إذا كان أسلوبك في المشي بجر رجلك، فإن نوع شخصيتك يكشف أنك من النوع الذي يقلق كثيرًا. ووجدت الدراسات عند محاولة فهم ما يعنيه عندما يسحب شخص ما أقدامه أثناء مشيه.. فإن الشخص يعادة ما يكون عابسا أو حزينا.

هؤلاء يفتقرون إلى السيطرة على فصل أنفسهم عن الأشياء أو الأفكار المقلقة. نادرا ما يكونون قادرين على البقاء في الوقت الحاضر. يستمرون في جر ماضيهم مع أنفسهم. يعلقون على الأشياء لفترة طويلة. لديهم أسلوب ارتباط قلق مع الأشياء أو الأشخاص.