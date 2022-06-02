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اكتشاف أكبر نبات بالعالم.. يعيش منذ 4500 سنة مستنسخاً نفسه

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This August 2019 photo provided by The University Of Western Australia shows part of the Posidonia australis seagrass meadow in Australia's Shark Bay. According to a report released on Wednesday, June 1, 2022, genetic analysis has revealed that the underwater fields of waving green seagrass are a single organism covering 70 square miles (180 square kilometers) through making copies of itself over 4,500 years. (Rachel Austin/The University Of Western Australia via AP)
جزء من حقول عشب البحر الممتد قبالة سواحل أستراليا والتي تم الكشف مؤخراً أنها كائن نباتي واحد

اكتشاف أكبر نبات بالعالم.. يعيش منذ 4500 سنة مستنسخاً نفسه

علماء اكتشفوا مؤخراً أن حقولاً ممتدة تحت المياه الأسترالية من عشب البحر الأخضر المتشابك هي عبارة عن كائن حي واحد يغطي 180 كيلومتراً مربعا

كانبرا - أسوشيتد برس

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اكتشف علماء مؤخراً أكبر نبات في العالم، وهو مرج أعشاب بحر ينمو بالاستمرار عبر استنساخ نفسه، قبالة ساحل أستراليا.

وكشف التحليل الجيني أن الحقول الممتدة تحت المياه الأسترالية من عشب البحر الأخضر المتشابك هي عبارة عن كائن حي واحد يغطي 180 كيلومترا مربعا، وينمو ويعيش من خلال نسخ نفسه منذ أكثر من 4500 عام.

جزء من حقول عشب البحر الممتد قبالة سواحل أستراليا والتي تم الكشف مؤخراً أنها كائن نباتي واحد
جزء من حقول عشب البحر الممتد قبالة سواحل أستراليا والتي تم الكشف مؤخراً أنها كائن نباتي واحد

ونُشر هذا البحث العلمي، أمس الأربعاء، في دورية "وقائع الجمعية الملكية ب".

وتأكّد العلماء من أن هذا المرج هو كائن واحد من خلال أخذ عينة ومقارنة الحمض النووي لفروع عشب البحر الممتدة عبر المنطقة، وفقاً لما كتبته جين ايدجيلوي المشاركة في الدراسة وعالمة الأحياء البحرية في جامعة غرب أستراليا.

جزء من حقول عشب البحر الممتد قبالة سواحل أستراليا والتي تم الكشف مؤخراً أنها كائن نباتي واحد
جزء من حقول عشب البحر الممتد قبالة سواحل أستراليا والتي تم الكشف مؤخراً أنها كائن نباتي واحد
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يذكر أن عدة نباتات وبعض الحيوانات تتكاثر بشكل "غير جنسي"، لكن هناك "عيوب" في هذا الأمر، لكون هذه النباتات تكون مستنسخة من كائن وحيد، ما قد يجعلها أكثر عرضة للمرض. كما يمكن لهذه العملية "أن تخلق وحوشاً" من خلال قدرتها على النمو السريع، وفقاً لما قاله العلماء.

ويصف العلماء مرج عشب بوسايدون المترابط في أستراليا بأنه "أوسع مستنسخ معروف انتشاراً على الأرض"، وهو يغطي منطقة أكبر من واشنطن.

وعلى الرغم من اتساع رقعة عشب البحر، فهو ضعيف. وقبل عقد مضى، غطى العشب البحري 7 أميال مربعة إضافية، لكن الأعاصير وارتفاع درجات حرارة المحيط المرتبط بتغير المناخ قتل أكثر من عشر الغطاء البحري القديم.

جزء من حقول عشب البحر الممتد قبالة سواحل أستراليا والتي تم الكشف مؤخراً أنها كائن نباتي واحد
جزء من حقول عشب البحر الممتد قبالة سواحل أستراليا والتي تم الكشف مؤخراً أنها كائن نباتي واحد
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