اعرف شخصيتك من طريقة نومك

يلعب العقل الباطن دورًا مؤثرًا في أداء وكيفية عمل الشخص طوال اليوم وكيف يمشي وما هو المشروب الذي يحتسيه وكيف ينام، ولكن غالبًا ما لا ينتبه الشخص لكيفية نومه، بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع "m.jagranjosh".

كما أوضح التقرير أنه يجب أن يلاحظ المرء أن لا أحد ينام في وضع واحد طوال حياته. فمع التطور طوال الحياة، يكتسب العقل الباطن سمات جديدة أو يتخلص من العادات القديمة. وبالتالي ربما يجد المرء نفسه يقوم بمزيج لأكثر من وضع أثناء النوم. ويمكن أن تعكس تلك الحالة أن الشخص يجسد سمات أنواع مختلفة من شخصية النوم.

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أجرى علماء نفس وخبراء نوم العديد من الدراسات لإثبات الصلة بين أوضاع النوم والسمات الشخصية، وجاءت الاستنتاجات كما يلي:

الاستلقاء على الظهر

تعبر هذه الوضعية عن شخص يحب أن يكون مركز الاهتمام ومتفائلا ويستمتع بصحبة الأشخاص ذوي التفكير المماثل. كما يتمتع بحضور قوي وجريء وسط التجمعات، لكنه لا يشارك في محادثات تافهة أو يتطرق لأمور لا تلبي معاييره. ويتميز الشخص بالعمل بدقة شديدة واستمرار لتحقيق أهدافه بطريقة منظمة مع عقلية مدفوعة بالنجاح.

النوم على أحد الجانبين

إن السمات التي تعكسها تلك الوضعية للنوم عن الشخص تشمل كونه هادئا وموثوقا ونشطا وجذابا واجتماعيا. ويميل الشخص إلى عدم الخوف من المستقبل ولا يندم على الماضي، وهو قابل للتكيف بشكل كبير بغض النظر عن التغييرات أو المواقف.

ويوضح الخبراء أن الأشخاص الذين ينامون على جوانبهم وأذرعهم ممدودة يتشككون في الآخرين ويميلون إلى التمسك بقراراتهم وأفكارهم، في حين أن الأشخاص الذين ينامون على جوانبهم ووسادة محتضنة أو مطوية بين أرجلهم هم أفراد مفيدون للغاية ويعطون أهمية أكبر للعلاقات أكثر من جوانب الحياة الأخرى.

وضعية الجنين

إذا كنت الشخص ينام في وضع الجنين، فإن الاستنتاجات تشير إلى أنه ينشد الحماية ويتوق إلى أن يفهمه الآخرون. يساعد النوم في وضع نوم الجنين في الانفصال عن المشاكل الدنيوية ويعبر عن شخصية تجد صعوبة في الوثوق بالآخرين، لكن تشعر براحة أكبر في وجود أفراد العائلة. ويكون عادة شخصا خجولا وحساسا ومتسامحا. يستمتع بالقيام بأنشطة فردية مثل رسم اللوحات أو الكتابة.

النوم على المعدة

تشمل السمات الشخصية لمن ينامون على البطن قوة الإرادة والمجازفة والمغامرة بحيوية. كما تبين أنهم فعالون في قيادة أو تقديم التوجيه للآخرين. يفضلون النوم لمدة 8 ساعات كاملة إن لم يكن أكثر للبقاء في حالة نشاط وحيوية، لكنهم يتجنبون المواجهة ويحاولون إيجاد حلول وسط للمشكلات علاوة على أنهم نقاد للذات، وبالتالي فإنهم يشعرون بعدم الراحة عند سماع آراء من الآخرين.