مهمة "غايا" الفضائية تكشف أسراراً مذهلة عن مجرة درب التبانة

قدم تلسكوب "غايا" الفضائي، اليوم الاثنين، بياناته الجديدة حول ما يقرب من ملياري نجم في مجرة درب التبانة، بدقة مذهلة تجعل من الممكن رسم خريطة لمجرة تضج بالحياة.

وقال مدير عام وكالة الفضاء الأوروبية يوزف أشباكر، خلال تقديم نتائج تلسكوب "غايا" إحدى أبرز المهمات التي أطلقتها الوكالة سنة 2013: "إنه يوم رائع لعلم الفلك، ويفتح الباب على مصراعيه لاكتشافات جديدة حول الكون ومجرتنا".

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وهذه ثالث مهمة لجمع البيانات يقوم بها المرصد الفضائي المتمركز على بعد 1.5 مليون كيلومتر من الأرض مقابل الشمس، وتهدف إلى رسم خريطة لمجرتنا بجميع أبعادها، وبالتالي فهم أصلها وهيكلها ودينامياتها.







This handout image released by the European Space Agency (ESA) on June 13, 2022, shows a map of the Milky Way made with new data collected by the ESA space probe Gaia, showing a sample of the galaxy's stars in Gaia’s data release 3. The colour indicates the stellar metallicity. Redder stars are richer in metals. The Gaia space probe unveiled its latest discoveries on June 13, 2022, in its quest to map the Milky Way in unprecedented detail, surveying nearly two million stars and revealing mysterious starquakes which sweep across the fiery giants like vast tsunamis. This handout image released by the European Space Agency (ESA) on June 13, 2022, shows a map of the Milky Way made with new data collected by the ESA space probe Gaia, showing the galaxy's radial velocity and proper motion, the velocity field of the Milky Way for ~26 million stars This handout image released by the European Space Agency (ESA) on June 13, 2022, shows a map of the Milky Way made with new data collected by the ESA space probe Gaia, showing the galaxy's radial velocity, the speed at which more than 30 million objects in the Milky Way (mostly stars) move towards or away from us. This handout image released by the European Space Agency (ESA) on June 13, 2022, shows a map of the Milky Way made with new data collected by the ESA space probe Gaia, showing the interstellar dust that fills the galaxy. The Gaia space probe unveiled its latest discoveries on June 13, 2022, in its quest to map the Milky Way in unprecedented detail, surveying nearly two million stars and revealing mysterious starquakes which sweep across the fiery giants like vast tsunamis.

وجُهزت مهمة "غايا" بتلسكوبين وجهاز استشعار فوتوغرافي بدقة مليار بكسل، وهو يمسح جزءاً صغيراً جداً (بالكاد 1%) من النجوم في مجرتنا التي يبلغ قطرها 100 ألف سنة ضوئية، وحتى أبعد من ذلك.

والأرقام التي تم الكشف عنها الاثنين مذهلة، فمن خلال تحليل البيانات المرسلة إلى الأرض والبالغ عددها 700 مليون يومياً، على مدى 34 شهراً، تمكّن "غايا" من توفير معلومات حول أكثر من 1.8 مليار نجم.

وتقدم المهمة مجموعة تفاصيل غير مسبوقة، بينها 220 مليون طيف قياس ضوئي، ما سيجعل من الممكن لأول مرة تقدير كتلة النجوم ولونها ودرجة حرارتها وعمرها. كما تقدم 2.5 مليون تركيبة كيمياوية جديدة، وهو "حمض نووي" يُعلمنا بمكان ولادة النجوم ورحلتها عبر المجرة.

كما تقدم "غايا" بيانات عن 35 مليون سرعة شعاعية، تقيس تنقلها وتقدّم فهماً جديداً للتحركات في مجرة درب التبانة.

والمفاجأة الكبرى تتمثل في رصد "غايا" لأول مرة "هزات" نجمية، وهي حركات صغيرة على سطح نجم تغيّر شكله. هذا الاكتشاف يفتح "منجم ذهب لعلم النجوم على صعيد النجوم الضخمة"، لمعرفة طريقة عملها الداخلية، على ما أوضح كوني آيرتس من جامعة لوفان البلجيكية، العضو المتعاون في مهمة "غايا".

من جهته، قال المدير العلمي لبعثة "غايا" في فرنسا فرنسوا مينيار إن هذه المهمة "تتخطى التوقعات على جميع المستويات".

وقال لوكالة "فرانس برس" إن النتائج ترسم صورة مجرة "اكثر اضطراباً" مما كان متوقعاً. وأضاف: "اعتقدنا أنها وصلت إلى حالة من الثبات، منقلبة على نفسها برفق مثل سائل يتم تحريكه بهدوء بملعقة خشبية. ولكن الأمر ليس كذلك على الإطلاق! فحياتها مليئة بالحوادث والتحركات غير المتوقعة وليست بهذه البساطة".

وعلى سبيل المثال، نظامنا الشمسي "لا يكتفي بالدوران في مستوى عمودي، فهو يرتفع وينخفض إلى أعلى وأسفل"، وفق فرنسوا مينيار.



This handout image released by the European Space Agency (ESA) on June 13, 2022, made with new data collected by the ESA space probe Gaia, shows the orbits of the more than 150 000 asteroids in the data, from the inner parts of the Solar System to the Trojan asteroids at the distance of Jupiter, with different colour codes. The yellow circle at the centre represents the Sun. Blue represents the inner part of the Solar System, where the Near Earth Asteroids, Mars crossers, and terrestrial planets are. The Main Belt, between Mars and Jupter, is green. Jupiter trojans are red. This handout image released by the European Space Agency (ESA) on June 13, 2022, made with new data collected by the ESA space probe Gaia, shows the plotted position of each asteroid at 12:00 CEST on June 13, 2022. Each asteroid is a segment representing its motion over 10 days. Inner bodies move faster around the Sun (yellow circle at the centre). Blue represents the inner part of the Solar System, where the Near Earth Asteroids, Mars crossers, and terrestrial planets are. The Main Belt, between Mars and Jupter, is green. The two orange ‘clouds’ correspond to the Trojan asteroids of Jupiter.

كما أنه موطن لمجموعة غير متجانسة من النجوم، لم يكن بعضها موجوداً منذ البداية، وبعضها ربما تم "ابتلاعها" على طول الطريق من خلال التفاعلات مع مجرة القوس القزمة القريبة.

وفي هذا السياق قال أليخاندرا ريسيو بلانكو من مرصد كوت دازور: "مجرتنا هي بوتقة رائعة من النجوم".

من جانبه، أوضح أنتوني براون رئيس كونسورسيوم "دي بي ايه سي" الدولي، الذي يشكّل سلسلة المعالجة الأرضية لسيل البيانات المرسلة من مهمة "غايا"، أن مستوى دقة هذه المهمة "سيسمح لنا بتتبع ماضي مجرة درب التبانة على مدى أكثر من 10 مليارات سنة".

وللنجوم خاصية تتمثل في القدرة على العيش مليارات السنين، إذ يشير علماء الفلك إلى أن قياسها أشبه بأحفورة تخبرنا عن حالة المجرة أثناء تكوينها.

ومع سجل القياسات الثاني الذي تم تسليمه عام 2018، تمكن الباحثون من إظهار أن مجرتنا قد "اندمجت" مع أخرى قبل عشرة مليارات سنة.

ويقدم السجل الجديد قياسات بدقة لا مثيل لها لـ156 ألف كويكب في نظامنا الشمسي، من خلال تفكيك تركيبة 60 ألفاً منها.

واستغرق الأمر خمس سنوات لتسليم هذا السجل الثالث للملاحظات الممتدة من 2014 إلى 2017.وسيتعين علينا الانتظار حتى عام 2030 للحصول على الإصدار النهائي، عندما تنتهي مهمة "غايا" من مسح الفضاء في عام 2025.