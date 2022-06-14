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عين ضخمة تحدّق بالنجوم على المريخ.. ما قصتها؟

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المريخ 3
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عين ضخمة تحدّق بالنجوم على المريخ.. ما قصتها؟

المنطقة من المريخ تتكون من مجموعة متنوعة من المواد

دبي - العربية.نت

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بينما تنتشر على سطح الكوكب الأحمر فوهات ضخمة ناتجة عن اصطدام الكويكبات أو النيازك أو المذنبات، التقطت مركبة الفضاء "مارس أكسبريس" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، صورة لفوهة بركان على سطح المريخ.

باب في المريخ بثت "ناسا" صورته شبيه بمداخل القبور الفرعونية الأخيرة الفضاء باب في المريخ بثت "ناسا" صورته شبيه بمداخل القبور الفرعونية

وأظهرت الصور فوهة بشكل العين تشبه قرنية ضخمة تحدق للنجوم.

كما أفادت المعلومات بأن الفوهة تتموضع بقطر يصل لـ 30 كيلومتراً، وتقع في منطقة بالنصف الجنوبي من الكوكب تعرف باسم "أونيا تيرا".

كذلك تكشف الصورة عن العديد من الألوان المختلفة في السطح حول الفوهة، ما يشير إلى أن هذه المنطقة من المريخ تتكون من مجموعة متنوعة من المواد، وفقا لوكالة الفضاء الأوروبية.

تفسيرات كثيرة

يشار إلى أن تقارير عديدة كانت أفادت بأن الحفر الموجودة في النصف الجنوبي من الكوكب، قد نشأت عندما تدفقت المياه في الأنهار عبر المريخ منذ مليارات السنين، وفقا لموقع "ديجيتال تريندز".

2 صور

في حين رأت الوكالة الأوروبية أن هناك مجموعة متنوعة من التفسيرات المحتملة لذلك.

ورجحت أن تكون رواسب مقاومة للتآكل قد رست في قاع القنوات عندما تدفقت المياه من خلالها، أو ربما امتلأت القنوات بالحمم البركانية لاحقاً في تاريخ المريخ.

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