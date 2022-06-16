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حمض نووي قديم يكشف منشأ طاعون "الموت الأسود"

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Vintage engraving features men with torches in the Aldgate churchyard, preparing to empty bodies into an open pit during the Plague of London in 1665. The bubonic plague is a disease caused by an infection carried by fleas living as parasites on rats. The plague hit London in late 1664, having ravaged Holland the previous year, and killed around 100,000 people in and around the city.
تصور لدفن ضحايا الطاعون في مقبرة جماعية في إنجلترا في القرن السابع عشر

حمض نووي قديم يكشف منشأ طاعون "الموت الأسود"

أودى الطاعون الدبلي بحياة عشرات الملايين من الناس في منتصف القرن الرابع عشر

لندن – رويترز

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ساعدت عينات من الحمض النووي أخذت من ضحايا الطاعون الدبلي الذين دفنوا في مقابر على طريق الحرير القديم بآسيا الوسطى في حل لغز يعود لمئات السنين، إذ ساهمت في تحديد مكان نشأته بمنطقة في شمال قرغيزستان.

وأودى الطاعون الدبلي، الذي يعرف أيضاً بالموت الأسود، بحياة عشرات الملايين من الناس في منتصف القرن الرابع عشر.

شاهد مقبرة أحد ضحايا الطاعون في قرغيزستان
شاهد مقبرة أحد ضحايا الطاعون في قرغيزستان

وقال باحثون أمس الأربعاء إنهم استخرجوا بقايا من الحمض النووي القديم من أسنان ثلاث نساء كن قد دفن في منطقة تتبع الطائفة المسيحية النسطورية إبان العصور الوسطى في وادي تشو بالقرب من بحيرة إيسيك كول في سفوح جبال تيان شان، بعد أن قضى عليهن الطاعون في الفترة بين 1338 و1339. وأول الوفيات الموثقة في أماكن أخرى بسبب نفس الوباء كانت في عام 1346.

وأظهرت إعادة بناء الخريطة الجينية لمسبب المرض أن هذه السلالة لم تؤدِ فقط إلى ظهور النوع الذي تسبب في طاعون "الموت الأسود" الذي عصف بأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقط، ولكن أيضاً في معظم سلالات الطاعون الموجودة اليوم.

سفوح جبال تيان شان في قرغيزستان
سفوح جبال تيان شان في قرغيزستان
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قال المؤرخ فيليب سلافين من جامعة ستيرلنغ في اسكتلندا والمعد المشارك للدراسة التي نشرتها مجلة "نيتشر": "اكتشافنا أن الطاعون الأسود نشأ في آسيا الوسطى في ثلاثينيات القرن الرابع عشر يسدل الستار على جدل استمر لقرون من الزمان".

وكان طريق الحرير طريقاً برياً للقوافل التي تحمل كميات كبيرة من البضائع ذهاباً وإياباً من الصين وإليها، وتمر عبر مدن مزدهرة في آسيا الوسطى إلى مناطق من بينها العاصمة البيزنطية القسطنطينية وبلاد فارس.

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