ظاهرة فلكية نادرة.. 5 كواكب تجتمع في سماء الوطن العربي

في ظاهرة نادرة، تصطف 5 كواكب على التوالي ويمكن رؤيتها بالعين المجردة فجر اليوم الجمعة.
ويستعد الراصدون في السعودية والوطن العربي لرؤية اصطفاف عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل بنفس الوقت مع وجود القمر.
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يشار إلى أن هذه الظاهرة تحصل مرة كل 18 سنة.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن اصطفاف تلك الكواكب سيكون على قبة السماء بحسب ترتيبهم الطبيعي من حيث البعد من الشمس.
كما نوه إلى أن مجموعة من كواكب النظام الشمسي تظهر في صف واحد تقريباً بنفس المنطقة من السماء.
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