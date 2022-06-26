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بسبب صاروخ سينقله للفضاء.. ناسا تؤجل إطلاق "كابستون" مرة أخرى

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A SpaceX Falcon 9 rocket lifts off carrying three NASA astronauts and one ESA astronaut on a six-month expedition to the International Space Station, at Cape Canaveral, Florida, US April 27, 2022. (Reuters)
تعبيرية
الفضاء

بسبب صاروخ سينقله للفضاء.. ناسا تؤجل إطلاق "كابستون" مرة أخرى

ستتركز مهمته الأساسية على المساعدة في احتساب وتحديد مدار محطة Gateway القمرية

دبي - العربية.نت

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أعلنت وكالة "ناسا" الأميركية عن تأجيل موعد إطلاق قمر CAPSTONE إلى الفضاء.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة "تقرر تأجيل موعد إطلاق CAPSTONE من 25 إلى 27 تموز الجاري.. تأجيل عملية الإطلاق سيمنح فريق التطوير المزيد من الوقت لتحضير الصاروخ الذي سينقل القمر إلى الفضاء".

وأشارت ناسا في وقت سابق إلى أن "قمر CAPSTONE الذي يزن 25 كلغ تقريبا سيطلق من مطار فضائي تابع لشركة Rocket Lab في نيوزيلندا، وستتركز مهمته الأساسية على المساعدة في احتساب وتحديد مدار محطة Gateway القمرية التي ستطلق في إطار برنامج Artemis الفضائي الدولي، وأن القمر من المفترض أن يصل إلى مداره الفضائي المحدد بعد 3 أشهر من إطلاقه، وسيعمل في الفضاء نصف سنة على الأقل".

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وكانت ناسا قد أعلنت عام 2019 عن مسودة برنامج Artemis لاستكشاف القمر، وأشارت حينها إلى أن البرنامج سينفذ على 3 مراحل، مرحلة Artemis 1 التي سيتم خلالها إرسال مركبة غير مأهولة من نوع Orion لتدور حول القمر ومن ثم تعود إلى الأرض، ومرحلة Artemis 2 التي سيتم خلالها إرسال مركبة فضائية مأهولة لتدور حول القمر، ومرحلة Artemis 3 التي تأمل من خلالها "ناسا" إرسال رواد إلى القمر ومن ثم إلى المريخ.

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