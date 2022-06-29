صور لكوكب المريخ بأكمله.. مركبة فضاء صينية ترصد

أفادت وسائل إعلام صينية رسمية، اليوم الأربعاء، بأن مركبة فضاء صينية غير مأهولة حصلت على بيانات مصورة تغطي كوكب المريخ بأكمله، منها صور لقطبه الجنوبي بعد أن دارت حول الكوكب أكثر من 1300 مرة منذ أوائل العام الماضي.

أول رحلة فضائية للصين

ووصلت مركبة الفضاء تيانوين-1 بنجاح إلى الكوكب الأحمر في فبراير شباط 2021 في أول رحلة فضائية للصين. وتم إنزال عربة آلية على سطح الكوكب بينما قامت مركبة مدارية برصده من الفضاء.

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من بين الصور التي التقطت من الفضاء أول صور صينية للقطب الجنوبي للمريخ، حيث تتركز تقريبا كل موارد الكوكب من المياه.

مياه تحت الجليد

وفي عام 2018، اكتشف مسبار تابع لوكالة الفضاء الأوروبية وجود مياه تحت الجليد في القطب الجنوبي للكوكب.

وتهدف الصين إلى إحضار العينات الصخرية الأولى من المريخ إلى الأرض في عام 2031، قبل عامين من خطط ناسا للقيام بهذا الإنجاز المنشود.

فقد أظهرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) العام الماضي، أن لديها التكنولوجيا للوصول إلى المريخ ونشر مركبة روفر على السطح، وتتطلب إعادة العينات إلى الأرض عدة خطوات إضافية، بما في ذلك إعادة المواد إلى الفضاء في مركبة الصعود، ونقلها إلى مركبة فضائية مرتبطة بالأرض، والعودة إلى الأرض، وإطلاق كبسولة تحتوي على عينات للهبوط النهائي على الأرض.