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صورة من تلسكوب "جيمس ويب" كادت تبكي أحد علماء "ناسا"

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صورة لتلسكوب جيمس ويب

صورة من تلسكوب "جيمس ويب" كادت تبكي أحد علماء "ناسا"

استغرق مصممو ويب ما يقرب من عقدين من الزمن لتصميمه وبنائه ثم اختبار قبل إطلاقه

العربية.نت، وكالات

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بدأ تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي التابع لوكالة ناسا الأميركية في إرسال الصور التي التقطها، بعد ما يقرب من ستة أشهر من إطلاقه.

ونقلت شبكة أخبار "فوكس نيوز" الأميركية من معلومات شحيحة عن الصور استقتها من علماء فلك فيما ستبث "ناسا" الصور الملتقطة عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

وقال توماس زوربوشن، رئيس البرامج العلمية في وكالة ناسا، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، إنه كاد يبكي عندما رأى الصور.

وأضاف: "إنها لحظة عاطفية عندما ترى الكون يفرج فجأة عن بعض أسراره".

لكن الصور التي تظهر المناطق البعيدة للكون، لن تكون متاحة للجمهور قبل 12 يوليو المقبل، التاريخ الذي اختارته ناسا للكشف عنها.

وأطلق صاروخ "آريان 5" التابع لوكالة الفضاء الأوروبية تلسكوب جيمس ويب الفضائي إلى الفضاء في يوم عيد الميلاد عام 2021.

وفي الأشهر التي تلت، فتح التلسكوب الذي يعتبر الأقوى في العالم درعه الشمسية، وسافر ما يقرب من مليون ميل من الأرض.

واستغرق مصممو ويب ما يقرب من عقدين من الزمن لتصميمه وبنائه ثم اختبار قبل إطلاقه.

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