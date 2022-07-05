حدد هواياتك بحسب نوع شخصيتك!

يوصي خبراء الصحة النفسية بأن يبحث كل شخص عن هواية يستمتع بها ويلتزم بممارستها لتعزيز صحة المخ والحالة المزاجية وللمساعدة على تكوين روابط اجتماعية جديدة، مع مراعاة أن تتناسب الهواية مع سمات الشخص سواء كان منفتحا أو منبسطا أو متوافقا أو صاحب ضمير أو عصبيا.

وتقول مونيكا فيرماني، أخصائية علم النفس الإكلينيكي ومؤلفة كتاب A Deeper Wellness: Conquering Stress، إن أفضل طريقة للتعرف على الهوايات المناسبة للشخص تكون من خلال تعلم المرء المزيد عن نفسه.

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أما ريجينا بوندز، مدربة الأعمال ونمط الحياة، فتوصي بفهم الأنواع الخمسة الرئيسية للشخصية، حيث توفر هذه السمات وسيلة لتحديد نقاط القوة والضعف. كما أنها تساعد في معرفة ما يريده الشخص من الحياة والعلاقات وكذلك من أجل الوصول إلى فهم أفضل للآخرين.

أنواع الشخصيات الخمس

إن هناك خمسة أبعاد أساسية للشخصية، التي تُعرف باسم الخمسة الكبار، وهي الانفتاح والضمير والانبساط والتوافق والعصبية.

تقول الدكتورة فيرماني: "يمثل كل عامل من عوامل الشخصية الخمسة هذه سلسلة متصلة بين طرفي نقيض. يمتلك معظم الناس سمات في مكان ما في منتصف نقطة الأضداد القطبية. وعندما ينضج الشخص ويتعلم ويكتسب خبرات من خلال تجارب الحياة، تتغير سماته الشخصية".

1- الانفتاح

تصف بوندز الأفراد الذين يندرجون تحت هذا النوع من الشخصية، بأنهم فضوليون دائمًا. وتقول إنهم يكون "لديهم خيال إبداعي ومنفتحون على تجربة أشياء جديدة ويحبون التحديات الجديدة ولا يخشون المجازفة". وتوضح بوندز أن الأشخاص الذين يفتقرون إلى الانفتاح، يعانون من عدم تجربة أشياء جديدة، ويفضلون الالتزام بالطريقة التقليدية".

2- الضمير الحي

إن هؤلاء الأشخاص حساسون للغاية يفكرون دائمًا في كيفية تأثير سلوكياتهم على الآخرين. تقول بوندز: "إنهم يدركون كل التفاصيل الصغيرة، ويقضون الوقت في الاستعداد للاستمتاع بجدولهم المحدد والروتين اليومي. إنهم يخططون ويحبون الوفاء بالمواعيد النهائية".

3- الانبساط

إذا اعتبر المرء نفسه "فراشة اجتماعية"، فمن المحتمل أنه منفتح. وتقول بوندز: "يميل هؤلاء الأفراد إلى أن يكونوا منفتحين للغاية، حيث يساعد التواجد في حشود وحول الآخرين على تنشيطهم ويمنحهم دفعة من الحياة. ويكونون في الغالب كتابًا مفتوحًا ويستمتعون بمقابلة أشخاص جدد".

وتشرح بوندز أنه على النقيض فإن أولئك الذين يعانون من انخفاض في الانبساط/ يفضلون أن يكونوا بمفردهم ويحتاجون إلى وقت خاص لإعادة الشحن، خاصة بعد المناسبات الاجتماعية.

4- الوفاق

وتوضح الدكتورة فيرماني أن الأشخاص اللطفاء عادة ما يكونون متعاونين ولديهم نظرة متفائلة للحياة: فهم يتعايشون جيدًا مع الآخرين وعادة ما يكونون طيبين وجديرين بالثقة والإيثار والتعاطف والحنان. وتقول إنه "غالبًا ما يضع الأشخاص الذين لا يتمتعون بهذه السمة اهتماماتهم فوق مصلحة الآخرين؛ فهم يميلون إلى أن يكونوا بعيدين وغير ودودين وغير متعاونين. ويمكن أن يتلاعبوا بالآخرين للحصول على ما يريدون وليس لديهم سوى القليل من الاهتمام أو الاهتمام بمشاعر ومشاكل الآخرين".

5- العصبية

يشعر الأشخاص العصبيون بالأسى من العالم ويجدونه مصدر تهديد وغير آمن. يمكن أن يبدو الشخص الذي لديه هذا النوع من الشخصية، أو الذي يعاني بانتظام من سمات هذه الفئة، حزينًا ومزاجيًا وسريع الانفعال.

وتقول الدكتورة فيرماني إن الأشخاص ذوي الشخصية العصبية يعانون من صعوبة في العودة عاطفياً من تجارب الحياة الصعبة ويحتاجون إلى بعض الدعم والرعاية للقيام بذلك. إذا كان شخص ما يقع تحت نوع شخصية العصبية، لكنه يعاني من أعراضه على نطاق أصغر، فإنه غالبًا ما يدير التوتر بشكل جيد ويكون مستقرًا عاطفياً.

أفضل الهوايات

تقول بوندز يجب أن يضع المرء في اعتباره أن أنواع الشخصية واسعة وأن هناك احتمالا أن يتمكن الأشخاص من تجربة العديد من الخصائص المرتبطة بهم في وقت واحد. وتضيف قائلة إن "البشر معقدون، وعلى الرغم من أنه ليس من الجيد تصنيف الأشخاص، يجب أن يتعرف الإنسان على نفسه شخصيًا".

تنصح بوندز بإجراء "اختبار الشخصية كجزء من رحلة استكشاف الذات. والتدرب على التعرف على النفس بشكل مستمر، حتى يتمكن الشخص من تجربة أفضل حياة مهما كانت المرحلة التي يمر بها".

هوايات الشخص المنفتح تشمل:

• الهوايات الإبداعية

• زيارة المتاحف

• الذهاب في نزهات الطبيعة

• قراءة الروايات

• المشاركة في الفنون والحرف اليدوية

• السفر محليا أو خارجيا

• التصوير

• حضور دروس الخبز والطبخ الإبداعية والمغامرة

هوايات صاحب الضمير الحي تشمل:

• الهوايات التي تحركها الأهداف والنتائج

• الكتابة

• البستنة

• لعب الشطرنج أو الألعاب التي تتطلب إستراتيجية

• الأنشطة التطوعية

• حضور دروس طبخ منظمة وصعبة

هوايات صاحب سمة الانبساط هي:

• الهوايات الاجتماعية

• حضور فصول تمرين الرقص والزومبا

• تلقي دروس جماعية للرسم أو الفخار

• استضافة سهرات الألعاب

• حضور الحفلات والمهرجانات

• الانضمام إلى مناظرة أو نادٍ للخطابة

• الانخراط في أحداث التواصل

• الغناء في جوقة أو فرقة

الشخصيات أصحاب القبول تناسبهم الهوايات التالية:

• الهوايات التي تساعد الآخرين

• التطوع في جمعية خيرية

• استضافة نادٍ للكتاب

• قراءة الشعر

• دعم ملجأ أو مأوى محلي

• التخطيط للمناسبات والاحتفالات المجتمعية الموسمية

• شارك في دوري رياضي