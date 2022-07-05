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ناسا: انقطاع الاتصال بمركبة فضائية متوجهة لاختبار مدار القمر

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ناسا (شترستوك)
تعبيرية
الفضاء

ناسا: انقطاع الاتصال بمركبة فضائية متوجهة لاختبار مدار القمر

قيمتها 32.7 مليون دولار انطلقت من نيوزيلندا في 28 يونيو أمضت أسبوعا بمدار حول الأرض

واشنطن - أسوشييتد برس

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أعلنت وكالة ناسا الثلاثاء أنها فقدت الاتصال بمركبة فضائية قيمتها 32.7 مليون دولار كانت متوجهة إلى القمر لاختبار مدار قمري غير متوازن، لكن مهندسي الوكالة يأملون أن يتمكنوا من حل المشكلة.

بعد اتصال ناجح وآخر جزئي يوم الإثنين، قالت الوكالة إنها لم تعد قادرة على الاتصال بالمركبة الفضائية المسماة كابستون.

وقالت المتحدثة باسم ناسا، سارة فرايزر، الثلاثاء إن المهندسين يحاولون معرفة سبب انقطاع الاتصالات، مشيرة إلى أنهم متفائلون بقدرتهم على إصلاحه.

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وأضافت فرايزر أن المركبة الفضائية، التي انطلقت من نيوزيلندا في 28 يونيو/حزيران، أمضت ما يقرب من أسبوع في مدار حول الأرض وتم إطلاقها بنجاح في طريقها إلى القمر.

القمر الصناعي الذي يبلغ وزنه 55 رطلا هو بحجم فرن الميكروويف وسيكون أول مركبة فضائية لتجربة هذا المدار البيضاوي، حيث تريد ناسا تنظيم موقعها في مدار محطة (غيت واي). ستكون (غيت واي) بمثابة نقطة انطلاق لرواد الفضاء قبل نزولهم إلى سطح القمر.

يوازن المدار بين جاذبية الأرض والقمر وبالتالي يتطلب القليل من المناورة والوقود ويسمح للقمر الصناعي- أو المحطة الفضائية- بالبقاء على اتصال دائم بالأرض.

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