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هيكل عظمي لديناصور عمره 77 مليون سنة مطروح للبيع

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A Gorgosaurus dinosaur skeleton, the first to be offered at auction, is displayed at Sotheby's New York, Tuesday, July 5, 2022, in New York. (AP Photo/Julia Nikhinson)
الهيكل العظمي المطروح للبيع في مزاد

هيكل عظمي لديناصور عمره 77 مليون سنة مطروح للبيع

يتراوح السعر التقديري لهذا الهيكل الذي يعود إلى فصيلة الغورغوصور بين 5 و8 ملايين دولار

العربية.نت

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يُطرح للبيع ضمن مزاد لدار سوذبيز في نيويورك هيكل عظمي كامل لغورغوصور، وهو نوع من الديناصورات ينتمي إلى عائلة "تي-ريكس" عاش قبل أكثر من 77 مليون سنة، في ظل حماسة المشترين لهذا النوع من البقايا القديمة.

ويبلغ ارتفاع الهيكل العظمي نحو ثلاثة أمتار، أما طوله فيبلغ 6.7 أمتار، وعُثر عليه سنة 2018 في التشكيل الجيولوجي لنهر جوديث بولاية مونتانا الأميركية، وكان حتى اليوم في حوزة جهات خاصة.

الهيكل العظمي المطروح للبيع في مزاد
الهيكل العظمي المطروح للبيع في مزاد

وتعتزم سوذبيز طرحه بسعر تقديري يراوح بين 5 و8 ملايين دولار.

وقالت رئيسة قسم العلوم والثقافة الشعبية لدى دار المزادات كاساندرا هاتون الثلاثاء لوكالة "فرانس برس" إن "كل الغورغوصورات تقريباً التي عُثر عليها موجودة في المتاحف. أما هذا الهيكل العظمي فهو الوحيد الذي يمكن شراؤه".

الهيكل العظمي المطروح للبيع في مزاد
الهيكل العظمي المطروح للبيع في مزاد

وعاش الغورغوصور، وهو على غرار "تي-ريكس" ينتمي إلى عائلة التيرانوصوريات (السحالي الطاغية)، في العصر الطباشيري المتأخر وانقرض قبل نحو 77 مليون سنة.

ويُعرض الهيكل العظمي الذي تشير دار سوذبيز إلى أنه في "حالة ممتازة"، في مقرها الواقع في نيويورك بدءاً من 21 يوليو، لتُنظّم بعد أسبوع عملية بيعه.

الهيكل العظمي المطروح للبيع في مزاد
الهيكل العظمي المطروح للبيع في مزاد
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وتعش حالياً عمليات بيع هياكل عظمية لديناصورات بصورة منتظمة المزادات، ما يثير قلق علماء المتحجرات الذين يرون أن بيعها يقلّص فرص عرضها في المتاحف.

وفي مايو الماضي، بيع ضمن مزاد نظمته دار كريستيز بنيويورك هيكل عظمي لداينونيكوس بمبلغ 12.4 مليون دولار، من ضمنها التكاليف، لشخص آسيوي.

ويشكل هذا الرقم ضعف السعر التقديري الذي طُرح به، ما يجعل عملية البيع هذه ثاني أغلى عملية خاصة بهياكل عظمية لديناصورات، بعد السعر الذي بيع فيه تيرانوصور ريكس سنة 2020 والبالغ 31.8 مليون دولار.

الهيكل العظمي المطروح للبيع في مزاد
  • الهيكل العظمي المطروح للبيع في مزاد
  • الشهادة التي تثبت أصل الهيكل العظمي المطروح للبيع
2 صور
الهيكل العظمي المطروح للبيع في مزاد
الهيكل العظمي المطروح للبيع في مزاد
الشهادة التي تثبت أصل الهيكل العظمي المطروح للبيع
الشهادة التي تثبت أصل الهيكل العظمي المطروح للبيع
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