شاهد.. "صورة من أعمق صور الكون على الإطلاق"

قبل بضعة أيام من نشر أول صور ملونة عالية الدقة التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي، كشفت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" صورة تجريبية لافتة تشهد على عمق الكون.

والتُقطت هذه الصورة الناتجة عن 72 عملية تعرض على مدار 32 ساعة، بواسطة جهاز كشف التوجيه الدقيق للتلسكوب، وهي الأداة التي تسمح للمركبة الفائقة التطور بالتصويب على الأجسام المثيرة للاهتمام والتركيز عليها، وفق فرانس برس.

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كما علقت وكالة الفضاء الأميركية في بيان: "هذه من أعمق صور الكون على الإطلاق".

"لمحة مذهلة"

إلى ذلك تقدم الصورة، بحسب وكالة ناسا، "لمحة مذهلة"، عما ينتظره المجتمع العلمي وآلاف المتحمسين بفارغ الصبر: أول صورة ملونة عالية الدقة التقطها التلسكوب جيمس ويب، ومن المقرر نشرها في 12 يوليو.

يأتي هذا بعد أن كان رئيس الناسا بيل نيلسون قد كشف خلال مؤتمر صحافي نهاية الشهر الفائت في معهد علوم تلسكوب الفضاء، المركز التشغيلي لهذه الأداة البالغة الأهمية في مجال هندسة الفضاء، والبالغة تكلفتها 10 مليارات دولار، أن التلسكوب يستكشف مواقع "أبعد من أي نقطة كانت البشرية قادرة على النظر إليها من قبل".

1,5 مليون كيلومتر

يذكر أن تلسكوب جيمس ويب أُطلق في ديسمبر وهو موجود الآن على بعد 1,5 مليون كيلومتر من الأرض.

ولـ"جيمس ويب" القدرة على النظر إلى نقاط في الكون، أبعد من أي تلسكوب سابق بفضل مرآته الرئيسية الضخمة، وأدواته التي تستقبل إشارات الأشعة تحت الحمراء، ما يتيح له التحديق عبر سحب الغبار.

كما يُتوقع أن يتيح "جيمس ويب" خصوصاً مراقبة المجرات الأولى، التي تشكلت بعد بضع مئات الملايين من السنين فقط من الانفجار العظيم، والكواكب الخارجية.

وفي 12 يوليو، تنوي ناسا خصوصاً الإعلان عن التحليل الطيفي الأول لكوكب بعيد خارج المجموعة الشمسية بواسطة تلسكوب جيمس ويب. والتحليل الطيفي هو أداة لمعرفة التركيب الكيميائي والجزيئي للأجسام البعيدة. وفي حالة الكوكب، يمكن لذلك أن يساعد في تحديد غلافه الجوي أو رصد وجود الماء أو تحليل تربته.