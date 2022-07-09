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كيف كان شكل أسلافنا؟ عظمة "مهمة" قد تكشف السر

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عظمة فك قديمة تم العثور عليها بإقليم بورجوس في إسبانيا (صورة لرويترز من مؤسسة أتابويركا)

كيف كان شكل أسلافنا؟ عظمة "مهمة" قد تكشف السر

العربية.نت، رويترز

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كشف علماء آثار في إسبانيا، الجمعة، أنهم عثروا على أحفورة عظمة فك قد تساعدهم في التعرف على شكل وجوه بعض من أقدم أسلاف البشر في أوروبا.

وقال الفريق التابع لمؤسسة أتابويركا، إن العظمة التي قد يصل عمرها إلى 1.4 مليون سنة تقريباً يمكن أن تعطي أيضاً مؤشرات هامة حول تطور الوجه البشري على مدى آلاف السنين، وفق رويترز.

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كما أضاف الفريق في بيان أن "الأسبوع الأول من يوليو 2022 سيدخل تاريخ التطور البشري".

وتم العثور على الأحفورة المؤلفة من شظية من فك علوي مع قطعة من عظمة الوجنة بالقرب من كهوف في جبال أتابويركا في إقليم بورجوس بشمال إسبانيا، وهو موقع عُثر فيه على رفات بشرية قديمة أخرى.

تحديد عمر العظام

كذلك لفت العلماء إلى أنهم ما زالوا يعملون على تحديد عمر العظام، وكذلك فصيلة أسلاف البشر التي تعود لها.

وقال خوسيه ماريا بيرموديز دي كاسترو، أحد أعضاء فريق البحث للصحافيين، إن "علينا أن نواصل بحثنا لمدة عام على الأقل.. هذه عملية تستغرق الكثير من الوقت". وأضاف: "ما يمكننا قوله هو أننا وجدنا أحفورة مهمة جداً تعود إلى واحد من أوائل السكان الذين وصلوا إلى أوروبا".

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