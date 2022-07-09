كيف كان شكل أسلافنا؟ عظمة "مهمة" قد تكشف السر

كشف علماء آثار في إسبانيا، الجمعة، أنهم عثروا على أحفورة عظمة فك قد تساعدهم في التعرف على شكل وجوه بعض من أقدم أسلاف البشر في أوروبا.
وقال الفريق التابع لمؤسسة أتابويركا، إن العظمة التي قد يصل عمرها إلى 1.4 مليون سنة تقريباً يمكن أن تعطي أيضاً مؤشرات هامة حول تطور الوجه البشري على مدى آلاف السنين، وفق رويترز.
كما أضاف الفريق في بيان أن "الأسبوع الأول من يوليو 2022 سيدخل تاريخ التطور البشري".
وتم العثور على الأحفورة المؤلفة من شظية من فك علوي مع قطعة من عظمة الوجنة بالقرب من كهوف في جبال أتابويركا في إقليم بورجوس بشمال إسبانيا، وهو موقع عُثر فيه على رفات بشرية قديمة أخرى.
تحديد عمر العظام
كذلك لفت العلماء إلى أنهم ما زالوا يعملون على تحديد عمر العظام، وكذلك فصيلة أسلاف البشر التي تعود لها.
وقال خوسيه ماريا بيرموديز دي كاسترو، أحد أعضاء فريق البحث للصحافيين، إن "علينا أن نواصل بحثنا لمدة عام على الأقل.. هذه عملية تستغرق الكثير من الوقت". وأضاف: "ما يمكننا قوله هو أننا وجدنا أحفورة مهمة جداً تعود إلى واحد من أوائل السكان الذين وصلوا إلى أوروبا".
-
وسط الضحكات.. شاهد مراهقين يضربون مسناً حتى الموتوسط ضحكات ومن دون مبالاة، اعتدى مراهقون على رجل مسن في مدينة فيلادلفيا الأميركية بالضرب حتى الموت وذلك باستعمال مخروط مروري.فقد كشفت مقاطع التقطت ... الأخيرة
-
إياك والكذب.. هذا ما يفعله بجسم الإنسان وعقلهعلى عكس ما يسببه من آثار سلبية على جسم الإنسان وصحته العقلية، أظهرت دراسة أكاديمية أميركية أن تقليل الكذب في الحياة اليومية يحسّن الصحة العقلية ... صحة
-
حيلة جديدة من هيرد.. اتهامات لأحد المحلفين بانتحال الشخصية!بعد خسارتها دعوى تشهير بقيمة 8 ملايين دولار ضد زوجها السابق جوني ديب، يبدو أن الممثلة أمبر هيرد تبحث عن حيلة جديدة لاسيما أنها لا تتقبل الخسارة وتسعى ... ثقافة وفن