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الهند ومصر بالمقدمة.. الأمم المتحدة تعلن توقعاتها بشأن عدد سكان العالم

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عدد السكان على الأرض
توقعات بزيادة عدد سكان الكرة الأرضية إلى 8 مليار بنهاية هذا العام

الهند ومصر بالمقدمة.. الأمم المتحدة تعلن توقعاتها بشأن عدد سكان العالم

إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية تتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر

العربية.نت، فرانس برس

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أعلنت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، الاثنين، أن عدد سكان العالم يُفترض أن يصل إلى 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر، متوقعةً أيضًا أن تحلّ الهند محل الصين وتصبح الدولة الأكثر تعدادًا للسكان عام 2023.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان، إنه في حين يُتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة، فإن ذلك "هو تذكير بمسؤوليتنا المشتركة للاعتناء بكوكبنا ولحظة للتفكير بالتزاماتنا حيال بعضنا بعضا والتي ما زلنا لا نحترمها"، بدون أن يذكر حالات ملموسة.

من الهند
من الهند

وأوضح غوتيريش أنها أيضًا "مناسبة للاحتفاء بتنوّعنا وللاعتراف بإنسانيتنا المشتركة وللتعبير عن إعجابنا بالتقدم المحرز في مجال الصحة والذي مدّد فترة الحياة وخفّض بشكل كبير معدلات وفيات الأمهات والأطفال".

زيادة متوقعة بعدد السكان في مصر
زيادة متوقعة بعدد السكان في مصر

وبحسب إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، فإن عدد سكان العالم ينمو حاليًا بأبطأ وتيرة له منذ 1950. وقد يصل إلى نحو 8.5 مليارات نسمة عام 2030 و9.7 مليارات عام 2050، مع توقّع أن يبلغ ذروته مع نحو 10.4 مليار نسمة في سنوات 2080 على أن يبقى بهذا المستوى حتى العام 2100.

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في حين لوحظ تراجع واضح في معدّل الخصوبة في دول عدة تُعتبر متطوّرة، فإن الزيادة المتوقعة لعدد سكان الأرض في العقود المقبلة ستتركز بأكثر من نصفها في ثماني دول هي جمهورية الكونغو الديموقراطية ومصر وإثيوبيا والهند ونيجيريا وباكستان والفلبين وتنزانيا، بحسب الأمم المتحدة.

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