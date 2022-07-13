بعد كشف النقاب عنها.. غوغل يحتفل بصور الكون المبهرة

احتفل محرك البحث الشهير غوغل، الثلاثاء، بالتقاط وتصوير تلسكوب جيمس ويب لأعمق مشاهد للكون.

وشارك غوغل عدة صور للكون التقطها "جيمس ويب".

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أول صور ملونة بالكامل وعالية الدقة

أتى ذلك بعد أن كشفت إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" النقاب في وقت سابق الثلاثاء عن تطور كوني عبر مليارات السنين من خلال عرض أول مجموعة صور من تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع للإدارة، وهو أكبر وأقوى مرصد فضائي على الإطلاق، قائلة إن الصور المضيئة أظهرت أن التلسكوب يفوق التوقعات، وفق رويترز.

كما أشادت ناسا بأول صور ملونة بالكامل وعالية الدقة التقطها التلسكوب، الذي يهدف لعرض لمحة هي الأكثر تفصيلاً على الإطلاق للكون في طوره الأول، باعتبارها علامة فارقة تمثل حقبة جديدة من الاستكشافات الفلكية.

واختارت ناسا الصور الأولى، التي استغرق استخراجها من بيانات التلسكوب الخام أسابيع، لإظهار قدرات ويب والتنبؤ بالمهام العلمية المقبلة.

"مجال عميق"

والصورة الأولى الأبرز، التي عاينها الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، لكنها عُرضت وسط هالة أكبر الثلاثاء، تظهر "مجالاً عميقاً" لسلسلة مجرات بعيدة، تعرف باسم سماكس 0723، وتكشف عن أكثر لمحة تفصيلية عن فجر الكون تم تسجيلها حتى الآن.

كما قالت ناسا إن مجرة ​​واحدة على الأقل تم قياسها من بين آلاف المجرات الموجودة في الصورة عمرها يعادل حوالي 95% من عمر الانفجار الكبير، وهو الشرارة النظرية التي أطلقت عملية توسع الكون المعروف قبل نحو 13.8 مليار سنة.

كذلك أظهرت الصور سحابتين هائلتين من الغاز والغبار اندفعتا في الفضاء بسبب انفجارات نجمية لتشكلا حاضنات لنجوم جديدة- سديم كارينا والسديم الدائري الجنوبي، وكل منهما على بعد آلاف السنين الضوئية من الأرض.

وتضمنت المجموعة أيضاً صوراً جديدة لعنقود مجرات آخر يعرف باسم خماسية ستيفان، والذي تم اكتشافه لأول مرة في عام 1877، ويشمل العديد من المجرات التي وصفتها ناسا بأنها "محبوسة في رقصة كونية من لقاءات متقاربة متكررة".

أول تحليل طيفي

يشار إلى أنه علاوة على الصور، عرضت ناسا أول تحليل طيفي للتلسكوب ويب لكوكب خارجي بحجم كوكب المشتري يبعد أكثر من 1100 سنة ضوئية- كاشفة عن التوقيعات الجزيئية للضوء المرشح الذي يمر عبر غلافه الجوي، بما في ذلك وجود بخار الماء.

وأثار العلماء إمكانية اكتشاف المياه في نهاية المطاف على سطح كواكب صخرية أصغر حجما شبيهة بالأرض خارج المجموعة الشمسية في المستقبل.

عقدين من الزمن

وتلسكوب ويب هو ثمرة تعاون دولي تقوده وكالة ناسا بالشراكة مع وكالات الفضاء الأوروبية والكندية.

كما جرى بناء التلسكوب على مدى ما يقرب من عقدين من الزمن بموجب عقد أبرمته ناسا مع شركة نورثروب جرومان العملاقة في مجال الفضاء بتكلفة بلغت تسعة مليارات دولار، وجرى إطلاقه في 25 ديسمبر 2021، ليصل بعد شهر إلى وجهته في مدار شمسي على بعد حوالي مليون ميل من الأرض.

وبعد قضاء عدة أشهر في ضبط مرايا وإعدادات التلسكوب ويب عن بعد، سيشرع العلماء في وضع أجندة مختارة لاستكشاف تطور المجرات ودورة حياة النجوم والأغلفة الجوية للكواكب البعيدة وأقمار نظامنا الشمسي الخارجي.