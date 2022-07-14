اعرف شخصيتك من لونك المفضل

يمكن اكتشاف صفات وخصائص شخصيتك وشخصية الآخرين بناءً على لونك ولونهم المفضل. في سياق تقرير نشره موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، تم جمع سمات الشخصية الرئيسية لكل لون بناءً على دراسات أجراها علماء النفس على مدى سنوات عديدة حول الأنماط السلوكية وأنواع الشخصية.

وتساعد اختبارات الشخصية على تسهيل اكتشاف الذات بالإضافة إلى توضيح ملامح رئيسية لطبيعة شخصية الآخرين في محيط العمل والعائلة أو الأصدقاء والمعارف لتمكين الفهم والتواصل بشكل أعمق.

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اللون الأحمر

إذا كان اللون المفضل لديك هو الأحمر، فإنه يعكس أن شخصيتك تبحث عن القوة والتحكم وتستطيع تحسين القدرة على التلاعب بالأشياء والأشخاص للحصول على ما تريد. تجد صعوبة في التخلي عن سلطتك وحريتك، خاصة في وجود شخصيات موثوقة مثل المعلمين والرؤساء والآباء، وما إلى ذلك. في مرحلة الطفولة، يمكن أن يشعر الطفل الذي يفضل اللون الأحمر بالإحباط الشديد في المدرسة لأن لديه مساحة محدودة في حياته ويضطر إلى اتباع الكثير من الأشياء الروتينية.

في العلاقات الزوجية، يحب الشخص الذي يفضل اللون الأحمر بعاطفة مكثفة ويتوقع الأمر نفسه من شريك الحياة. ويميل إلى أن يكون جريئًا وحازمًا ومنفتحًا ومثابرًا ولا يخشى من أخذ زمام المبادرة أو التعبير عن رأيه.

في محيط العمل، يرغب الشخص، الذي يفضل اللون الأحمر، في إنجاز المهام ويفكر بسرعة ويصل إلى تحليل منطقي للأمور بسهولة. يطلق على محبي اللون الأحمر غالبًا اسم مدمني العمل. ولكن يمكن أن يكون من الصعب عليهم تنفيذ شيء ما إذا كان ذلك لا يثير اهتمامهم. يميلون إلى التركيز على الأهداف. إنهم يحبون أيضًا أن يكون لهم رأي في العمليات وخطط العمل، ويسعون إلى تولي مناصب قيادية أو على الأقل موقع في العمل يسمح لهم بالحصول على درجة من الاستقلالية.

اللون الأزرق

إذا كان اللون المفضل لديك هو الأزرق، فإن تحليل شخصيتك يكشف أنك تبحث عن المعنى والأهمية في الحياة. أنت بحاجة إلى الاهتمام والتشجيع والمساهمة في محيطك وعلاقاتك. تريد أن تشعر بالأصالة والتفرد في كل ما تفعله. أنت تقدر النزاهة والوحدة في العلاقات. أنت رومانسي وتستمتع برعاية الآخرين والنباتات والحيوانات.

في مرحلة الطفولة، يسعى الطفل الذي يُفضل اللون الأزرق إلى الحصول على التقدير ويكون حساسًا جدًا للرفض. ويواجه صعوبة في التكيف مع روتين المدرسة لأن عقله مبدع للغاية. يعمل بشكل أفضل في بيئة التشجيع بدلاً من المنافسة.

في العلاقات الزوجية، يسعى الشخص الذي يحب اللون الأزرق إلى الفوز بعلاقة متناغمة حيث يمكنه أن يكون رومانسيًا حقيقيًا. يستمتع بإيماءات جلب الزهور والموسيقى ووجبات العشاء على ضوء الشموع والدفء والتعاطف. يستمتع بالروابط التي تشجع على التعبيرات والقبول. ومن المحتمل أن يتخذ قرارات بناءً على المشاعر.

في محيط العمل، يكون الشخص، الذي يفُضل اللون الأزرق، دقيقًا ومنهجيًا وتحليليًا ويقظًا للتفاصيل. ويكون جيدًا في تحفيز الأفكار وإيصالها إلى الآخرين. يميل أيضًا إلى تقديم التوجيه أو التأثير الإيجابي على الأشخاص لتحسين عملهم أو حياتهم. يحظى بتقدير زملائه لصدقه ونظرته الحنونة، علاوة على قدرته الجيدة في حل النزاعات بين الآخرين. ويسعد بتقديم رعاية أو مساعدة أو تطوير إمكانات الآخرين.

اللون الأخضر

إذا كان لونك المفضل هو الأخضر، فإن سمات شخصيتك تشمل أنك شخص ذو رؤية طبيعية وقادر على حل المشكلات. أنت تقدر الذكاء والبصيرة والعدالة والإنصاف، وتسعى إلى المعرفة والفهم والشرح والإجابات وراء عمل الأشياء أو العمليات أو القرارات المُتخذة. أنت تعيش بمعاييرك الخاصة.

في مرحلة الطفولة، يكون أداء الطفل، الذي يفضل اللون الأخضر، جيدًا بشكل استثنائي في الموضوعات التي المُحفزة عقليًا. يميل أكثر نحو العمل على اهتماماته الأكبر من مجرد اتباع المجموعة الروتينية بشكل أعمى. يمكنه أيضًا أن يجد نفسه يشكك في السلطة لأنه ليس تابعًا بالفطرة.

في العلاقات الزوجية، يُفضل الشخص إدارة العلاقات بالعقل قبل القلب. من المُحتمل أن يكرر مشاعره مرارًا وتكرارًا. يصبح غير مرتاح إذا شعر بأن عواطفه تتحكم كثيرًا في قرارته. يسعى إلى الحفاظ على اتصال عاطفي ولكن يرغب بدرجة أكبر في وضع طاقاته في عمله أو اهتماماته الحياتية الأخرى.

في محيط العمل، يتألق الشخص الذي يفضل اللون الأخضر لذكائه.ويحب أن يتعلم أشياء ومفاهيم جديدة. يلتزم بالأخلاق الرفيعة أثناء العمل أيضًا. يحب أن يكون موضع تقدير على عمله الجيد. إنه قوي الإرادة ولا يستسلم بسهولة إذا واجهه عقبات أو مشاكل في العمل. ولكنه ليس مجازفًا جريئًا. يقوم بفحص وتتبع المعلومات ومعالجتها بسرعة لتطوير فكرة أو مفهوم جديد. يتميز بأنه جيد في التنظيم والتفويض كذلك ويجيد قراءة السمات الشخصية للآخرين.

اللون الأصفر

إذا كان لونك المفضل هو الأصفر، فإن سماتك الشخصية تشمل أنك شخص متفائل ومحب للمرح ومبهج ومبدع وتحب الدردشة مع الآخرين. لا يمكنك تحمل العزلة لفترة طويلة. أنت انتقائي بشكل تام عند تكوين صداقات لأنك تفضل مجموعة اجتماعية سعيدة متماسكة بإحكام بدلاً من مجموعات أكبر ذات اتصالات ضحلة. أنت بارع في إخفاء عواطفك وراء سلوكك الساذج عالي الطاقة. في ظل الظروف السلبية، يمكنك أيضًا أن تكون مدعيًا ومتعجرفًا.

في العلاقات الزوجية، تحب العيش في الحاضر. تستمتع بكل لحظة على أكمل وجه. تتعايش بشكل جيد مع شريك الحياة ويمكنك الحفاظ معهم على حريتك وحياتك الاجتماعية. أنت تتمتع بشخصية جذابة وممتعة وشريك عاطفي. تحب مقابلة أشخاص جدد وخوض تجارب أو مغامرات مجنونة.

في محيط العمل، أنت شخص مناسب تمامًا للأدوار التي تمنحك مساحة للإبداع والتعاون مع الأشخاص. أنت تحب العفوية في عملك. أنت تحب خلق أفكار جديدة. أنت أيضًا جيد في اتخاذ القرارات بناءً على الإحصائيات والحقائق. أنت تتخذ قرارات مالية جيدة أيضًا. في بعض الأحيان، يمكن أن تقفز بسرعة كبيرة وتسرع في الأمور لأن لديك خط مستقل قوي. أنت جيد في العثور على المعلومات والتواصل.

اللون الأسود

إذا كان لونك المفضل هو الأسود، فإن شخصيتك تكشف أنك إنسان قوي الإرادة وحازم وواثق ومستقل ومجازف لا تهاب المخاطر. يمكنك أيضًا أن تبدو جادًا ومخيفًا وموثوقًا في عملك وكذلك في العلاقات. أنت فرد تقليدي ومحافظ ينضح بالغموض والأناقة والشدة والكرامة والرقي والأدب. يكشف مظهرك أنك تتحكم بشكل كامل في واقعك ولكن ربما تكون غير آمن تمامًا من الداخل. إنك تقوم بخطوات جريئة ولكن ليس تحسبا لأن يتم الثناء عليك. على الرغم من أنك تحب الانتباه. غالبًا ما تُحسد أيضًا على مكانتك وأسلوب حياتك.

في العلاقات الإنسانية، أنت تحرس عواطفك وتمتلك جدران عالية للغاية بحيث لا تسمح لأي شخص بالدخول إلى أسرارك وحياتك. أنت تحتفظ بهالة من الغموض من حولك ولكنك في الوقت نفسه جدير بالثقة. تأخذ الوقت الكافي لامتصاص المشاعر الخام. ربما يكون خوفك من الرفض أيضًا هو الذي يمنعك من التعبير عن نفسك. يمكنك أن تكون متمردًا أيضًا في بعض الأحيان. أنت تخفي نقاط ضعفك جيدًا.

في محيط العمل، تمتلك قدرة خارقة لإنجاح أي شيء. تسعى دائمًا لتحقيق إنجازات عملاقة. تريد أن يكون كل شيء مثاليًا أو على الأقل قريبًا من الكمال. أنت منهجي ومباشر في عملك. أنت تلتزم بالاحتراف. تحاول طوال الوقت أن تفعل كل شيء بنفسك. يمكن أن تجد صعوبة في طلب المساعدة من الآخرين.

اللون الأبيض

إذا كان لونك المفضل هو الأبيض، اعرف أنك جندي حفظ سلام وصبور ومتعاطف وهادئ ومنظم ودقيق من النوع الفردي. أنت تتجنب المواجهات. أنت شخص يقظ ويقف من أجل العفة والنقاء والبراءة. أنت تجتهد في البساطة والأناقة والسكينة. أنت تبحث عن وجودك الهادئ وطبيعتك الهادئة. أنت تتعامل مع معظم المواقف دبلوماسيا. أنت شخص مقبول وتهدف إلى تحقيق التوازن في أي موقف فوضوي.

في العلاقات الاجتماعية، أنت كريم ولطيف ومستمع جيد. تتوقع اللطف والاحترام في المقابل. وتميل إلى العيش في أجواء سلمية مع شريك الحياة، وستفعل كل ما في وسعك لتجنب المواجهة، حتى لو تطلب ذلك الكذب. إنك تهدف إلى الشعور بالرضا أكثر من أن تكون جيدًا. يمكن أن يبدو كل شيء هادئًا وخفيفًا على السطح، لكن لديك عنادًا قويًا وصامتًا يظهر عندما تُعامل بشكل غير عادل. أنت لا تحب أن تكون مرتبكًا، ولا ينبغي للمرء أن يستخدم كلمات قاسية معك.

وفي محيط العمل، أنت عامل مستقل ترفض أن تكون تحت سيطرة شخص ما. تحب أن تفعل الأشياء بطريقتك. في المشروعات الخاصة، تكون قادرًا على التمتع بمزيد من الاستقلالية ومواجهات أو خلافات أقل. أنت لا تحب أن يتم دفعك لتحقيق النتائج. أنت بعيد النظر ومنظم في عملك.