ظواهر فلكية مرتقبة حتى نهاية يوليو
يمكن مشاهدة بعضها بالعين المجردة، وبعضها قد يحتاج لتليسكوبات خاصة
يكون هواة الفلك على موعد خلال الليالي المتبقية من شهر يوليو الجارى مع عدد من الظواهر الفلكية التي ستزين سماء العديد من الدول في الشرق الأوسط، ويمكن مشاهدة بعضها بالعين المجردة، وبعضها قد يحتاج لتليسكوبات خاصة.
وتفاصيل الظواهر الفلكية المرتقبة خلال الليالي المتبقية من شهر يوليو الجاري، وفق الحسابات الفلكية لمعهد الفلك هي كما يلي:
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*16 يوليو: اقتران علوي لكوكب عطارد مع الشمس.
*20 يوليو: بلوتو في تقابل مع الأرض والشمس.
*22 يوليو: اقتران كويكب سيريس مع الشمس.
*28 يوليو: ميلاد شهر المحرم لعام 1444 هجريا.
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