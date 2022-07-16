موجات حارة تجتاح أوروبا.. وحرائق الغابات تستعر في فرنسا وإسبانيا

شبت حرائق غابات في جنوب غرب فرنسا وإسبانيا، اليوم السبت، مما أجبر آلاف الأشخاص على مغادرة منازلهم مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الذي وضع السلطات في حالة تأهب في مناطق من أوروبا.

وقالت السلطات الإقليمية في بيان، إنه تم إجلاء أكثر من 12200 من منطقة جيروند الفرنسية بحلول صباح اليوم السبت حيث يكافح أكثر من 1000 من رجال الإطفاء للسيطرة على النيران.

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وقال فينسينت فيريير، نائب رئيس بلدية لانجون في جيروند، في مؤتمر صحافي: "لدينا حريق سيستمر في الانتشار طالما لم يستقر".

واجتاحت حرائق الغابات فرنسا في الأسابيع الأخيرة وكذلك دولا أوروبية أخرى من بينها البرتغال وإسبانيا، واشتعلت النيران في ما يقرب من 100 كيلومتر مربع من الأراضي في منطقة جيروند، اليوم السبت، ارتفاعا من 73 كيلومترا مربعا، أمس الجمعة.









من الحرائق في فرنسا وإسبانيا من الحرائق في فرنسا وإسبانيا من الحرائق في فرنسا وإسبانيا من الحرائق في فرنسا وإسبانيا من الحرائق في فرنسا وإسبانيا

وفي إسبانيا المجاورة، يكافح رجال الإطفاء لإخماد سلسلة من الحرائق اليوم السبت بعد أيام من ارتفاع درجات الحرارة على نحو غير معتاد، إذ بلغت 45.7 درجة مئوية.

وتسببت موجة الحر التي استمرت قرابة الأسبوع في وفاة 360 شخصا بسبب الحرارة، وفقا للأرقام الصادرة عن معهد كارلوس الثالث الصحي.

وقالت أجهزة الطوارئ في ميخاس في تغريدة في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، إنه تم إجلاء أكثر من 3000 شخص من منازلهم في المنطقة بسبب حريق غابات كبير بالقرب من البلدة الواقعة في إقليم ملقة ومن المقاصد الشهيرة للسائحين الأوروبيين.

في أماكن أخرى من إسبانيا، اشتعلت النيران في أجزاء من منطقة إكستريمادورا بالقرب من الحدود البرتغالية، حيث تم نشر أفراد من وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية للمساعدة في التصدي لألسنة اللهب، وفي وسط منطقة قشتالة وليون.

ودمرت حرائق الغابات في المجمل 98000 فدان من بداية العام حتى منتصف يونيو حزيران أي أكثر من ثلاثة أضعاف المساحة التي دمرتها الحرائق في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات من معهد الحفاظ على الطبيعة والغابات.

وقد احترقت مساحة تعادل ما يقرب من ثلثي تلك المساحة خلال حرائق الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الصحة البرتغالية إن 238 شخصا لقوا حتفهم نتيجة موجة الحر بين 7 و13 يوليو تموز معظمهم من كبار السن يعانون من أمراض مزمنة.

وفي بريطانيا، أصدر خبير الأرصاد الجوية الوطني أول تحذير أحمر من "الحرارة الشديدة" لمناطق من إنجلترا يومي الاثنين والثلاثاء.

ومع توقع درجات حرارة قياسية، من المقرر أن تجتمع اللجنة الحكومية للتصدي للطوارئ في وقت لاحق اليوم السبت.

وسُجلت أعلى درجة حرارة في بريطانيا في كمبريدج في 25 يوليو 2019 وبلغت 38.7 درجة مئوية.