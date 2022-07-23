في هذا التاريخ.. إطلاق مركبة أميركية تقل أول رائدة فضاء روسية
أعلن رائد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو، أمس الجمعة، أن الاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الرحلات العابرة إلى محطة الفضاء الدولية، تنص على ثلاث رحلات لرواد فضاء روس على متن المركبات الأميركية.
وأضاف عبر قناة "تلغرام" التابعة لمركز تدريب رواد الفضاء غاغارين: "الاتفاقية تتضمن ثلاث رحلات على متن مركبة "Dragon".
كما أشار كونونينكو إلى أن أول رائدة فضاء روسية تنضم إلى هذا الطاقم، هي آنا كيكينا، التي ستنطلق على متن "Crew Dragon" في نهاية سبتمبر/أيلول 2022.
ووفق ما نشرته "روس كوسموس" على قناتها في تلغرام، أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" الخميس، أنه من المقرر إطلاق المركبة الفضائية الأميركية Crew Dragon التابعة لمهمة Crew5، التي يضم طاقمها رائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا، في موعد لا يتجاوز 29 سبتمبر 2022.
وأعلنت وكالة الفضاء الروسية، في وقت سابق، أن وكالتي "روسكوسموس" و"ناسا" وقعتا اتفاقية بشأن الرحلات العابرة لرواد الفضاء على متن السفن الأميركية والروسية إلى محطة الفضاء الدولية.
وجاء في نص البيان: وقعت وكالة "روسكوسموس" الحكومية والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا" اتفاقية بشأن رحلات أطقم متكاملة على مركبات نقل مأهولة روسية وأميركية.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تصب في مصلحة روسيا والولايات المتحدة وينبغي أن تسهم في تطوير التعاون في إطار برنامج محطة الفضاء الدولية والتنفيذ الفعال لمشاريع الفضاء الخارجي واستكشافه للأغراض السلمية.
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