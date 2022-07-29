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روسيا: نبدأ الانسحاب من محطة الفضاء.. لكن لا موعد نهائياً بعد

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FILE PHOTO: The International Space Station (ISS) photographed by Expedition 56 crew members from a Soyuz spacecraft after undocking, October 4, 2018. NASA/Roscosmos/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY./File Photo
محطة الفضاء الدولية
الفضاء

روسيا: نبدأ الانسحاب من محطة الفضاء.. لكن لا موعد نهائياً بعد

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقعت "روسكوزموس" و"ناسا" اتفاقاً جديداً للتعاون في نقل رواد الفضاء الأميركيين والروس إلى محطة الفضاء الدولية

العربية.نت

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قال رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" اليوم الجمعة إن بلاده لم تحدد موعداً لانسحابها من محطة الفضاء الدولية.

وأبلغ يوري بوريسوف، رئيس روسكوزموس المعين حديثاً، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع أن الوكالة قررت مغادرة محطة الفضاء الدولية "بعد عام 2024".

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء تصريحات أدلى بها بوريسوف خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي اليوم الجمعة وقال فيها: "نحن نبدأ عملية الخروج. سواء كان ذلك في منتصف عام 2024 أو 2025، كل هذا يتوقف على حالة وقدرة العمل في محطة الفضاء الدولية. لكن حقيقة أننا سنبدأ في القيام بذلك ليست سراً".

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ومحطة الفضائية الدولية، التي تم إطلاقها في عام 1998، ظلت مأهولة بشكل مستمر منذ نوفمبر 2000 في إطار شراكة بقيادة الولايات المتحدة وروسيا تضم أيضا كندا واليابان و11 دولة أوروبية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقعت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" وإدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" اتفاقاً جديداً للتعاون في نقل رواد الفضاء الأميركيين والروس إلى المحطة.

ويُعد هذا الاتفاق الآن واحداً من آخر روابط التعاون بين الدولتين مع اشتعال التوترات بسبب الحرب في أوكرانيا.

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