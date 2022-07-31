تحول الصوت لمشاهد.. نظارات تتيح للصم رؤية المحادثات

طورت شركة XRAI Glass النظارات الذكية لأصحاب الهمم من الصم أو الذين يعانون من ضعف حاد في السمع، وتستخدم النظارات المسماة XRAI، الواقع المعزز لتحويل الصوت إلى تسميات أو عبارات توضيحية يتم عرضها على الفور أمام أعين مرتديها. وفق ما نشر موقع "ديلي ميل" البريطاني.

أثناء أنشطة مخت لفة

وقال دان سكارف، الرئيس التنفيذي لشركة XRAI Glass: "نحن فخورون جدًا بقدرة هذه التكنولوجيا المبتكرة على إثراء حياة الأشخاص الصم والذين يعانون من ضعف السمع حتى يتمكنوا من زيادة إمكاناتهم إلى أقصى حد. سواء كان ذلك يعني القدرة على إجراء محادثة أثناء الاستمرار في تناول العشاء أو الاستمرار في المحادثة أثناء المشي مع صديق."

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ترجمة اللغات قريبًا

كما تم تطوير النظارات بواسطة شركة نظارات الواقع المعزز Nreal، بينما قدمت شركة XRAI Glass برنامج التشغيل، الذي يقوم بتحويل الصوت إلى نسخة مترجمة من المحادثة، والتي تظهر بعد ذلك على شاشة النظارات.

ووفقًا لـ XRAI Glass، إنه بفضل إمكانات التعرف على الصوت، يمكن للنظارات تحديد من يتحدث، وستتمكن قريبًا من ترجمة اللغات ونغمات الصوت واللهجات وطبقة الصوت.

الفرق الإيجابي

بصرف النظر عن السماح لأصحاب الهمم من الصم بـ "رؤية" المحادثات مع أشخاص آخرين، يمكن للنظارات أيضًا أن تفتح الباب أمام تقنيات أخرى، مثل المساعد الذكي.

أداة قوية

في السياق، قال مارك أتكينسون، الرئيس التنفيذي للمعهد الوطني الملكي للصم (RNID): إن "هذا مثال رائع على الفرق الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه التكنولوجيا المبتكرة للأشخاص الصم أو الذين يعانون من ضعف السمع. إن العلماء متحمسون للغاية في المعهد الوطني الملكي للصم RNID، وإنهم متحمسون بشأن إمكانات التكنولوجيا لتغيير حياة مجتمعاتنا.

مع ذلك، يعتبر زجاج XRAI بديهيًا وسهل الاستخدام ويمكن أن يكون أداة قوية في ضمان عدم شعور الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع بأنهم مستبعدون في البيئات الاجتماعية.