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حيوان انقرض قبل أكثر من قرن من جزر غالاباغوس.. يتكاثر مجدداً

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A Land Iguana (Conolophus subcristatus) is seen in Santa Cruz Island, Galapagos Archipelago, in the Pacific Ocean, 1000 km off the coast of Ecuador, on February 27, 2019. / AFP / RODRIGO BUENDIA
إغوانة من نوع كونولوفوس سوبكريستاتوس في إحدى جزر غالاباغوس

حيوان انقرض قبل أكثر من قرن من جزر غالاباغوس.. يتكاثر مجدداً

بين سنتي 1903 و1906 تم تسجيل انقراض زواحف من نوع كونولوفوس سوبكريستاتوس، وهي أحد أنواع الإغوانة البرية، من جزيرة سانتياغو

كيتو – فرانس برس

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استطاعت إغوانة برية انقرضت قبل نحو قرن من إحدى جزر غالاباغوس أن تتكاثر فيها مجدداً بشكل طبيعي بعد إعادة إدراجها فيها، بحسب ما أعلنت وزارة البيئة الإكوادورية، أمس الاثنين.

وأشارت الوزارة إلى أنّ فريقاً تابعاً لأكاديمية العلوم في كاليفورنيا لاحظ بين سنتي 1903 و1906 انقراض زواحف من نوع كونولوفوس سوبكريستاتوس، وهي أحد أنواع الإغوانة البرية الثلاثة التي تعيش في الأرخبيل، من جزيرة سانتياغو.

إغوانة برية في جزر غالاباغوس
إغوانة برية في جزر غالاباغوس

وسنة 2019، أدخلت إدارة متنزه غالاباغوس الوطني أكثر من 3000 إغوانة أحضرتها من جزيرة قريبة لاستعادة النظام البيئي الطبيعي لسانتياغو الواقعة وسط الأرخبيل.

وأصبحت سلسلة الجزر المعزولة هذه شهيرة نتيجة ملاحظات وضعها الجيولوجي وعالم الطبيعة البريطاني تشارلز داروين الذي أحصى عام 1835 عدداً كبيراً من الإغوانة من أعمار متنوعة في سانتياغو.

إدخال إغوانة من نوع كونولوفوس سوبكريستاتوس إلى جزيرة سانتياغو في 2019
إدخال إغوانة من نوع كونولوفوس سوبكريستاتوس إلى جزيرة سانتياغو في 2019
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وقال مدير متنزه غالاباغوس الوطني داني رويدا: "بعد 187 سنة، نشهد مجدداً أعداداً طبيعية من الإغوانا البرية من ضمنها مجموعة من الإغوانا البالغة وأخرى أصغر سناً ومجموعة صغيرة جداً، وهو ما يشكل إنجازاً كبيراً لناحية الحفاظ على هذه الحيوانات ويعزز آمالنا في ما يتعلق بإعادة إدخال هذه الأنواع إلى الجزر".

وتُعد جزر غالاباغوس الواقعة على بعد حوالي 1000 كيلومتر من ساحل الإكوادور موطناً لنباتات وحيوانات فريدة ومدرجة ضمن التراث الطبيعي العالمي.

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