شاهد.. كوريا الجنوبية تطلق أول مركبة مدارية إلى الفضاء

أطلقت كوريا الجنوبية، في وقت متأخر من أمس الخميس، مركبة قمرية للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

فقد انطلق الصاروخ "فالكون-9" من شركة "سبيس إكس"، الذي يحمل مركبة الفضاء الكورية لمدار القمر "باث فايندر"، من محطة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأميركية.

مادة اعلانية

ومن المقرر أن تدور المركبة، التي يبلغ وزنها 678 كيلوجراماً مع حد أدنى مقرر للتشغيل لمدة عام واحد، في مدار حول القمر لجمع بيانات عن سطحه.

فيما تحمل المركبة القمرية، ست أدوات مختلفة لإجراء دراسات عن المياه وعناصر أخرى.

بالتعاون مع ناسا

ومركبة الفضاء الكورية المدارية ثمرة تعاون بين المعهد الكوري الحكومي لأبحاث الفضاء ومعاهد أخرى في كوريا الجنوبية، فضلاً عن وكالة الفضاء الأمريكية "(ناسا).

وتعمل كوريا الجنوبية على تطوير برنامج فضاء طموح. ونجحت في يونيو/حزيران الماضي في إطلاق أقمار صناعية للاستخدام المدني في مدار حول الأرض للمرة الأولى باستخدام مركبة إطلاق محلية الصنع.

وكوريا الجنوبية هي إحدى الدول الموقعة على برنامج «أرتيميس» لاستكشاف القمر التابع لوكالة ناسا.