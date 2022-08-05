هكذا تتأكد بنفسك من خلو اللحوم من مواد مسببة للسرطان

بطريقة غير مسبوقة، ابتكر علماء في إسبانيا تطبيقا جديدا يتم تنزيله على الهواتف الذكية، والذي يقوم بمسح اللحوم المصنعة ‏للتأكد من خلوها من أي مواد تسبب الإصابة بالسرطان.‏

فيلم لاصق

الطريقة حسب ما أوضحها الباحثون تتلخص في قيام المستهلك بوضع فيلم لاصق على اللحوم، وحين يصبح لونه أكثر قتامة يكون قد اكتشف مستويات عالية من "النتريت"، وهي مادة حافظة للحوم مثل السجق والسلامي، ومن الممكن أن تشكل مركبات يحتمل أن تسبب الإصابة بالسرطان.

مادة اعلانية

بعد تلك الخطوة، يقوم المستخدمون بالتقاط صورة للفيلم اللاصق باستخدام هاتفهم الذكي، ثم يقوم التطبيق بتحليل اللون الذي على الشريط اللاصق، وإعطاء قيمة تركيز النتريت.

طريقة سهلة

من جانبهم، يؤكد معدو الدراسة أن "هناك حاجة لاكتشاف ومراقبة المركبات الكيميائية المختلفة المضافة إلى الأغذية المصنعة، مثل اللحوم المصنعة، وتشكل طريقتنا تقدما كبيرا من حيث وقت التحليل والبساطة والتوجيه للاستخدام من قبل المواطنين العاديين".

وغالبًا ما يتم معالجة اللحوم المعالجة، مثل لحم البيكون والسجق والنقانق، بالنتريت أو النترات للحفاظ على مظهرها ومذاقها طازجا.