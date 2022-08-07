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تجويف غامض في الأرض في تشيلي يتسع بشكل كبير وسريع

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A sinkhole is exposed at a mining zone close to Tierra Amarilla town, in Copiapo, Chile, August 1, 2022. REUTERS/Johan Godoy TPX IMAGES OF THE DAY
التجويف الأرضي في تشيلي

تجويف غامض في الأرض في تشيلي يتسع بشكل كبير وسريع

بات يبلغ قطر التجويف الذي يقع بالقرب من منجم شمال العاصمة سانتياغو 50 متراً وعمقه 200 متر

سانتياغو – رويترز

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زاد حجم تجويف أرضي، ظهر في تشيلي في 30 يوليو الماضي، إلى مثليه حتى بلغ قطره 50 متراً وعمقه 200 متر، مما دفع المسؤولين إلى طلب التوقف عن العمل في منجم نحاس قريب.

وقالت الهيئة الوطنية للجيولوجيا والتعدين في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت إنها لا تزال تحقق في ظهور هذا التجويف بالقرب من منجم ألكاباروسا الذي تديره شركة لوندين مايننج الكندية على بعد نحو 665 كيلومتراً شمالي سانتياغو.

التجويف الأرضي في تشيلي
التجويف الأرضي في تشيلي

بالإضافة إلى الأمر بوقف جميع الأعمال، قالت هيئة الجيولوجيا والتعدين إنها بدأت "عملية فرض عقوبات"، دون أن تقدم تفاصيل عما سيشمله هذا الإجراء.

وكانت شركة لوندين قد ذكرت الأسبوع الماضي أن التجويف الأرضي لا يؤثر على العمال أو أي فرد في منطقة المنجم وأنها تعمل على تحديد سبب ظهوره.

التجويف الأرضي في تشيلي
التجويف الأرضي في تشيلي
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وتمتلك لوندين 80% من أرض المنجم، والباقي مملوك لشركة سوميتومو اليابانية.

وفي بداية ظهور التجويف الأرضي بالقرب من بلدة تييرا أماريلا بلغ عرضه نحو 25 متراً وأمكن مشاهدة المياه في قاعه.

وقالت هيئة الجيولوجيا والتعدين إنها وضعت مضخات لسحب المياه من المنجم وستفحص في الأيام القليلة المقبلة غرفاً به تحت الأرض للكشف عما إن كان قد شهد إفراطاً في عمليات الاستخراج منه.

التجويف الأرضي في تشيلي
  • التجويف الأرضي في تشيلي
  • التجويف الأرضي في تشيلي
2 صور
التجويف الأرضي في تشيلي
التجويف الأرضي في تشيلي
التجويف الأرضي في تشيلي
التجويف الأرضي في تشيلي
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