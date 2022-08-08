اعرف شخصيتك من فصيلة دمك!

يطلق على اختبار الشخصية وقياس مستوى الذكاء IQ بناءً على فصيلة الدم اسم Ketsueki-gata، ويعتمد على أربعة أنواع أساسية من الدم هي فصيلة الدم A وB وO وAB. بحسب ما نشره موقع "جارغان جوش" Jagran Josh، تعود الأصول التاريخية لدراسة شخصية الفرد أو معدل الذكاء على أساس فصيلة دمه إلى اليابان.

وبشكل عام يرفض المجتمع العلمي نظريات تحديد شخصية من نوع الدم ويعتبرها خرافة أو علم زائف بسبب نقص الأدلة أو المعايير قابلة للاختبار. على الرغم من أن البحث في العلاقة السببية بين نوع الدم والشخصية محدود، فإن البحث لا يبرهن على أي ارتباط ذي دلالة إحصائية بين الاثنين. وتشير بعض الدراسات إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين نوع الدم والشخصية، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا يرجع ببساطة إلى تخمينات تحقق ذاتها، لكن تم، في الآونة الأخيرة، اقتراح بعض الفرضيات الطبية لدعم نظرية شخصية فصيلة الدم، على ذمة تقرير موقع "جارغان جوش".

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فصيلة الدم A

إذا كانت فصيلة دمك A، فأنت مبدع وذكي ومتعاون وعاطفي. أنت شخص حذر عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرار. أنت جيد في تعدد المهام. أنت منظم جيد وتفضل النظافة ووضع الأشياء في مكانها المخصص. أنت تفضل أن تكون مثاليًا ومنتبهًا ومتسقًا في كل ما تفعله. كما تبين أن الأشخاص ذوي فصيلة الدم A أكثر ذكاءً من الناحية العاطفية.

ومن المرجح أن تأخذ في الاعتبار القواعد المجتمعية وتحافظ على آداب السلوك. من غير المرجح أن تنغمس في الإجراءات العشوائية. على الرغم من أنك ربما تكون أحيانًا عنيدًا ووسواسًا وحساسًا للغاية ومتشائمًا ومن السهل إصابتك بالتوتر. يمكنك أيضًا أن تكون مغرورًا في أفكارك وأفعالك. وتحتفظ عادة بمشاعرك وأفكارك لنفسك. كما أنك منفتح على من تثق فيهم بدرجة كبيرة فقط.

فصيلة الدم B

إذا كانت فصيلة دمك B، فأنت شغوف ومبدع وقوي ونشط. أنت مرح ومغامر ومنفتح على تجارب جديدة وغير تقليدية. ووفقًا للدراسات، فإن فصيلة دمك لديها أسرع دماغ، بالإضافة إلى الخيال النشط والذاكرة الحادة. ومن المرجح أن تكون جيدًا جدًا في مواد مثل الرياضيات والعلوم.

لكن يمكن أن تكون، في بعض الأحيان، غير مسؤول ومتهور أو غير ناضج وغير متوقع وكسول وغير متعاون. أنت تكره أخذ الأوامر. يمكنك أيضًا التركيز على أهداف غير عملية أو غير قابلة للتحقيق نظرًا لسمتك العاطفية المتمثلة في عدم قدرتك على التخلي عن الأشياء.

فصيلة الدم O

إذا كانت فصيلة دمك هي O، فأنت جريء واجتماعي ومبتهج وواثق وحازم ومرن وحدسي وقوي الإرادة. أنت أيضًا كريم ومفيد جدًا. تفضل أن يكون لديك وعي واضح. عادة ما تحافظ على معايير عالية وأهداف كبيرة لنفسك. أنت تعمل دائمًا لإيجاد طريقة لتحقيق أهدافك.

ويمكن أن يكون لديك أيضًا صفات قيادية ممتازة. ولكن يفوتك أن تهتم بالأشياء الصغيرة التي تراه أحيانًا تافهة. أنت تركز على الصورة الكبيرة وتميل إلى رؤية الجانب المشرق في كل موقف. ويمكن أن تبدو أنانيًا بسبب موقفك الخالي من الهموم أحيانًا، ولكن عند معرفتك عن قرب، يفهم المرء أنك ببساطة شخص هادئ ومستقل ومسالم ومكرس لنموك. وعندما تشعر بالضعف أو السلبية، يمكنك إظهار سمات البرودة وعدم القدرة على التنبؤ والغطرسة.

فصيلة الدم AB

إذا كانت فصيلة دمك هي AB، فأنت شخص دبلوماسي وقابل للتكيف وغامض وجذاب وتحليلي ومنطقي ومنفتح ولكن تبدو أحيانًا غريب الأطوار ومنطوٍ. تحاول الحفاظ على نهج متعاطف عند التعامل مع الآخرين.

ويمكن أن تكون الصفات السلبية لشخصية فصيلة الدم AB معقدة إلى حد ما، بما يشمل النسيان وقلة الصبر والميل إلى العزلة وعدم الحسم. وفقًا للدراسات الحديثة لوحظ أن أصحاب فصيلة الدم AB عادة ما يكون لديهم مزيج من السمات الشخصية لفصيلة الدم A وشخصيات فصيلة الدم B.

يجب على المرء أن يلاحظ أن كل واحد منا فريد من نوعه. تتكون الشخصية من صفات وجوانب سلوكية مختلفة بناءً على التربية والتكيف المجتمعي والعقليات الفردية. إن نظرية تحديد السمات الشخصية بحسب فصيلة الدم تحظى بشعبية كبيرة في الثقافة اليابانية، ويتأثر بها الكثيرون في العديد من جوانب حياتهم.

ويستخدم الرجال والنساء اختبار شخصية فصيلة الدم كوسيلة لقياس مدى توافق العلاقة مع الشريك المحتمل أو الحالي. تؤثر فصيلة الدم على مقابلات العمل والزواج وسمعة الأفراد في المجتمع. تبيع الشركات في اليابان أيضًا منتجات تلبي أنواعًا معينة من الدم ويتم تطوير التدريب الرياضي خصيصًا لكل فصيلة دم.