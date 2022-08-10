اكتشاف بروتين يمهد الطريق لعلاج جديد لمرض السكري

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من كلية طب ماونت سيناي الأميركية، عن آلية جديدة يمكن أن تساعد بمنع مقاومة الأنسولين لدى مرضى السكري من النوع 2.

وتشير نتائج البحث إلى أنه يمكن عن طريق تعطيل انتاج بروتين معين وبالتالي يتوقف الجسم عن مقاومة الأنسولين، وفقا لما نشره موقع New Atlas نقلًا عن دورية Nature Communications.

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وركز البحث الجديد على بروتين معين يسمى ChREBP، وهو بروتين رابط لعنصر استجابة للكربوهيدرات، والذي يمكن التعبير عنه في شكلين هما ChREBP-alpha وChREBP-beta.

ففي حالة وجود ارتفاع في نسبة الغلوكوز في الدم، تعتمد خلايا بيتا على ChREBP-beta للتجديد.

ولكن في حالات مرض السكري من النوع 2، تؤدي المستويات المستمرة لارتفاع نسبة الغلوكوز في الدم إلى الإفراط في التعبير عن ChREBP-beta الذي يقضي في النهاية على خلايا بيتا بأعداد أكثر مما يمكن إنتاجه مجددًا.

علاج افتراضي

من ناحية أخرى، تم اكتشاف أن بروتين ChREBP-alpha يمكن أن يكون وقائيًا إلى للحد من الضرر الناجم عن الإفراط في التعبير عن ChREBP-beta.

من جانبه، يقول دونالد سكوت، الباحث المشارك في الدراسة الجديدة، إنه من الممكن أن تكون هذه الأدوية الجديدة بمثابة علاجات مستقبلية لمرض السكري من النوع الثاني، شارحًا أن "هذا الاكتشاف المثير يتيح الفرصة لتطوير العوامل العلاجية التي تستهدف هذه الآلية الجزيئية، وتمنع بشكل فعال إنتاج ChREBPβ، وبالتالي تحافظ على كتلة خلية".

مسار مثير للفضول

ويضيف سكوت أن النهج الجديد يمكن أن يساعد على تخطي "تحدي يعترض مسار أبحاث داء السكري منذ سنوات، بالإضافة إلى إمكانية عدم اعتماد مرضى السكري من النوع 2 على الأنسولين بسبب فقدان كتلة خلايا، مما سيكون له تأثير كبير على النتائج ونوعية الحياة."

هذا ويصف الخبراء نتائج الدراسة الجديدة بأنها "مسار تأسيسي جديد مثير للفضول وواعد يسمح باستكشاف أنواع جديدة من الأساليب العلاجية على أمل الحيلولة دون تدهور حالات مرضى السكري من النوع 2 والوصول إلى أشكال أكثر خطورة من المرض".