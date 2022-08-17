كيف تتعامل بذكاء مع المساحات الصغيرة بالمنزل؟ إليك 8 حيل..

يوجد في بعض منازلنا غرف تبدو ضيقة أو هي بالفعل صغيرة الحجم، ويتساءل البعض كيف يمكن جعلها تبدو أوسع بصريًا مع التغلب على الكثير من التحديات اللوجستية دونما تغيير للأسلوب أو الطابع العام لباقي غرف المنزل.

بحسب ما نشره موقع Homes and Gardens، فإن هناك الكثير من الأفكار لتحويل الغرف الصغيرة كي يبدو شكلها أكثر اتساعًا، بما يشمل التنويع في النمط والحجم والتخطيط والذي يؤثر على الشعور بالمساحة من الناحية الجمالية ومن الناحية المكانية، كما يلي:

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يعد الاستخدام الذكي للحيل البصرية مثل النقش والطلاء والأثاث أمرًا بالغ الأهمية إذا كان الشخص لا يريد التضحية بالأناقة، بغض النظر عما إذا كان المكان هو غرفة المعيشة أو مداخل ضيقة أو حتى محاولة لتوسيع مطبخ ضيق.

1- قطع أثاث صغيرة

إن تخطيط الأثاث هو المفتاح لخلق وهم بصري بمساحة أوسع. ففي كثير من الأحيان، تكون المساحات المتاحة نادرة في الغرف الضيقة، وإذا تم استخدام قطع أثاث كبيرة الحجم فإن النتائج تكون عكسية.

يوصي الخبراء باختيار واقتناء قطع أثاث صغيرة الحجم ومتعددة الأغراض والوظائف لتوفير المساحة. ومن ناحية أخرى، ينصح الخبراء بانتقاء قطع ذات أرجل مكشوفة مما يقلل من وزنها البصري وبما يسمح للضوء باجتياز المساحة بسهولة لتحقيق الهدف. ويمكن أن يكون انتقاء قطع أثاث يمكن تصغيرها إلى الحد الأدنى عند الانتهاء من استخدامها من الحلول العملية التي تساعد على زيادة مساحة الأرضية الصالحة للاستخدام، وبالتالي يجعل الغرفة الضيقة تبدو أوسع.

2- أنماط الأوهام المكانية

تقول كيت فرينش، المديرة الإبداعية لإحدى شركات تصميم وإنتاج ورق الحائط، إن اللجوء إلى "أفكار مثل ورق الحائط تكون وسيلة رائعة لخلق وهم بالعمق، أي أنه يمكن وضع تصميم ورق حائط مشرق واسع النطاق في نهاية مساحة ضيقة طويلة لجذب العين"، وبما يجعل الجدار لا نهائيا، مشيرة إلى أن اختيار التصميمات ذات الجانب الأفقي تساعد على زيادة الشعور باتساع المساحة.

ويوضح الخبراء أن استخدام ورق الحائط المزخرف يعطي ميزة استمرار محيط الرؤية من الجدار إلى الجدار بسلاسة، مما يؤدي إلى عدم التمييز بسهولة بين المكان الذي ينتهي فيه أحد الجدران ويبدأ الآخر، مما يجعل الغرفة تبدو أوسع.

3- المرايا لمزيد من الإضاءة والاتساع

إن استخدام المرايا لتوسيع مساحة ما بصريًا هو إجراء شائع وليس بجديد، ومن المحتمل سماع هذه النصيحة تتكرر في جميع أنحاء عالم التصميم. تعتبر المرايا من أكثر الطرق فعالية لتوسيع المساحة وإضافة العمق والشخصية، لذا فهي حل مثالي لجعل الغرفة الضيقة تبدو أوسع. لكن توضح المصممة الفنلندية جوانا ليهموسكاليو أنه "يجب أن تولي اهتماما خاصا للإضاءة المتساوية للغرفة، لذا فإنه بمساعدة المرايا، سيمكن إعطاء وهم [بصري] بمساحة أكبر من المساحة الحقيقية".

4- توظيف الطلاء المناسب

تعتبر أفكار الطلاء من أكثر الطرق التي يمكن الاعتماد عليها لتغيير المساحة بصريًا وجعل الغرفة الضيقة تبدو أوسع.

تشرح هيلين شو، مديرة شركة تصميم ديكور في المملكة المتحدة قائلة: "إذا كنت تعمل بمساحة ضيقة طويلة، فيمكنك استخدام لون أو لونين أغمق من باقي الجدار لجذب العين عبر الفضاء وجعل المنطقة أكثر اتساعًا"، مشيرة إلى أن هذا يقلل الشعور بأن الغرفة "تشبه النفق".

5- تقسيم المساحة

تتناسب الغرف الطويلة والضيقة مع الوظائف المتعددة. على سبيل المثال، يمكن أن يكون لديك غرفة معيشة مزدوجة كمكتب منزلي، لذا فإن تقسيم الغرفة إلى قسمين يمكن أن يحقق استفادة من طولها. وتوضح جوانا أن التقسيم يمكن أن يتم من خلال السجاد شريطة عدم اختيار سجادة طويلة، "لأنها ستبرز ضيق المساحة."

6- توزيع ذكي للإضاءة

إن إيجاد حلول إضاءة إبداعية أمر بالغ الأهمية لأن إضافة الضوء يمكن أن يخلق الوهم بوجود غرفة أوسع. توضح جوانا أنه "قد تبدو الغرف الضيقة صغيرة، لذا فإنه يجب استخدام الضوء الطبيعي بما يجعل الغرفة تبدو أكبر وأكثر جاذبية. فإذا كانت نافذة الغرفة على جدار ضيق، يجب أن يتم وضع الستائر بعيدًا عن مقدمة النافذة إلى الجوانب، بعرض الحائط بالكامل، كي تعطي انطباعًا بمساحة أكثر اتساعًا". ولتكملة الضوء الطبيعي، يمكن استخدام الأضواء المعلقة، خاصة في غرف النوم الضيقة، بدلاً من مصابيح الطاولة.

7- انطباع وهمي بالارتفاع

على الرغم من أن إضافة ارتفاع إلى الغرفة قد لا يبدو أنه يعالج ضيق الغرفة لأول وهلة، إلا أن رسم العين لأعلى يمكن أن يصرف الانتباه عن العرض الإجمالي للغرفة ويعطي مظهرًا من الاتساع.

تنصح شارلوت راي، من شركة كامبل راي: "بتعليق الستائر على ارتفاع عالٍ نحو السقف لإعطاء انطباع بالارتفاع في الغرفة، وجعل الستائر طويلة بما يكفي لتسبح على الأرض".

كما أن هناك طريقة أخرى لجعل أسقف غرفة المعيشة تبدو أعلى، على سبيل المثال، هي التأكيد على الميزات المعمارية الحالية مثل الحزم أو أعمال الجبس المعقدة أو التفكير في أفكار طلاء السقف لتقديم نقطة محورية جديدة ومثيرة للاهتمام.

8- خزائن ذات مرايا

يمكن أن يكون آخر ما يخطر على البال، عند التخطيط لجعل الغرفة الضيقة تبدو أوسع، هو تخصيص مساحات للتخزين، على الرغم من أن دمج وحدات التخزين كمكونات إضافية يمكن أن يساعد في تقليل الفوضى المرئية، حيث أن إخفاء العناصر بعيدًا يمكن أن يزيد تلقائيًا من الإحساس بالمساحة ويوسع الغرفة.

يقول خبير الديكور جاي غودفيلو إنه يشعر "بارتياح كبير عند تحسين المساحات الصغيرة"، مقترحًا أن يتم "بناء أماكن التخزين لأعلى لجذب العين نحو السقف، وأن يتم استخدام الخزائن ذات المرايا للمساعدة في ارتداد الضوء حول الغرفة".

وعند استخدام الأرضيات مصنوعة من الخشب، على سبيل المثال، ينبغي وضعه بشكل عمودي على أطول جدار لمنع خطوط الاستطالة، التي تجعل الغرفة تبدو أضيق. تساعد الأنماط، التي يتم إدخالها في الأرضيات الخشبية العمودية أو السجاد والبلاط المزخرف، على توسيع المساحة بصريًا.

ويمكن جعل الغرفة الضيقة تبدو أوسع وأكبر باستخدام طلاء ذو ألوان ناعمة مثل الأبيض المحايد والأزرق والأخضر. سيساعد استخدام الألوان الفاتحة الغرفة على الشعور بأنها أكثر إشراقًا وجاذبية، وتجنب أي مشاعر غير مرغوب فيها من البلادة.