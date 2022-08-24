حلقات وأقمار وضوء متوهج.. صور غير مسبوقة لكوكب المشتري

نشرت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) صوراً جديدة مذهلة لكوكب المشتري وفرها التلسكوب الفضائي جيمس ويب، ويظهر فيها قمران صغيران وحلقات مشوشة وقطبان متوهجان.

وقالت عالمة الفلك في جامعة بيركلي إيمكه دي باتر الاثنين في منشور على مدونة "ناسا" إن "من الرائع حقاً التمكن من رؤية تفاصيل كوكب المشتري بحلقاته وأقماره الصغيرة وحتى المجرات، وكل ذلك في صورة واحدة".

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ضوء متوهج

فيما بدا ضوءا متوهجا عند قطبي أكبر كوكب في النظام الشمسي الذي يضم الأرض، وهي عبارة عن الشفق القطبي للمشتري الذي يتكون من جزيئات من الشمس تتفاعل مع المجال المغناطيسي للنجم، كما هي الحال بالنسبة إلى كوكب الأرض.

كما أظهرت تلك الصور أيضاً سطح هذا العملاق الغازي برياحه وعواصفه وضبابه.

وفي لقطات من زاوية أوسع، بدا المشتري بحلقاته الرفيعة جداً وقمريه أمالثيا وأدراستيا.

مراقبة الأشعة الحمراء

يشار إلى أن "ناسا حصلت على هذه الصور نتيجة أعمال الرصد االتي تنفذها أداة "نيركام" التابعة لتلسكوب جيمس ويب والتي تراقب الأشعة تحت الحمراء القريبة، وهو مجال غير مرئي بالعين المجردة، بحسب فرانس برس.

ثم حُوّلت البيانات التي جمعتها الأداة إلى رسوم توضيحية يمكن للعين البشرية رؤيتها، وسيتولى الباحثون درس هذه البيانات لتكوين فكرة أفضل عن الآليات الداخلية لكوكب المشتري.

وكان تلسكوب جيمس ويب الذي بلغت تكلفته عشرة مليارات دولار أُرسل إلى الفضاء قبل نحو ثمانية أشهر، وهو يتمركز راهناً على بعد نحو 1,5 مليون كيلومتر عن كوكب الأرض.