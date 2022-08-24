نيزك يخترق السحب في سماء السعودية.. فيديو مريب!

انشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بظهور جسم مضيء في سماء السعودية، ادّعى ناشروه أنه شهاب في سماء منطقة حائل.

وظهر في الفيديو جسم مضيء يخترق السحب متسبباً بوهجٍ كبيرٍ في السماء المظلمة، مع تعليقات تفيد بأنه في السعودية.

مادة اعلانية

فيديو قديم من أميركا

وأتى انتشار المقطع بعد ساعات من تداول فيديوهات تظهر جسماً مضيئاً شوهد من مناطق عدة في المملكة.

ليتبين أنه خاطئ تماما، فالمقطع المنتشر مصور في الولايات المتحدة ويعود تاريخه للسنة الماضية، بحسب ما أفادت فرانس برس.

وقد أرشد البحث إلى أن الفيديو صوّر اختراق جسم مضيء بسماء ولاية إيداهو الأميركية السنة الماضية، والتقطه المصور الفلكي جوردان راغزدايل ونشره في قناته على يوتيوب حينها، محدداً تاريخ التصوير في شهر يوليو/تموز 2021.