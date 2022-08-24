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وسط دعوات لأكل الحشرات.. وجبة من الدود بطعم اللحم

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دود

وسط دعوات لأكل الحشرات.. وجبة من الدود بطعم اللحم

دبي - العربية.نت

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وسط دعوات أممية بالاستفادة من الحشرات لحل أزمة الغذاء العالمية، أعلن باحثون في كوريا الجنوبية أنهم تمكنوا من تطوير غذاء شبيه باللحم من حيث المذاق، لكنه مصنوع من الدود.

فقد حضروا غذاء من "دودة الدقيق"، عن طريق مزجها بالسكر، فأضحى مذاقها شبيها باللحم. وفق ما أفادت "ديلي ميل" البريطانية.

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قابل للأكل

وأوضحوا أنهم بدؤوا بإجراء تحليل دقيق لهذا النوع من الدود، ثم طوروه وجعلوه قابلا للأكل، لأن مذاقه بات مشجعا، على حدّ قولهم.

كما أعربوا عن أملهم في أن تصل فكرتهم إلى مرحلة التسويق، فيقبل الناس على استهلاك الدود بمثابة طعام لهم.

دعوات لأكل الحشرات

تأتي هذه الخطوة فيما تشجع منظمة الأمم المتحدة على استخدام الحشرات في صناعة الغذاء، وسط توقعات بأن يصل عدد سكان العالم إلى 9.7 مليار نسمة بحلول سنة 2050.

ويقول خبراء تغذية إن الدود له الكثير من المنافع الغذائية، لكن نظرة الناس إليه ما تزال سلبية في كثير من دول العالم.

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