5 مهارات جديدة سيحتاجها الطلاب لمواكبة متطلبات سوق العمل مستقبلاً

من المؤكد أن التطورات في الذكاء الاصطناعي والميتافيرس ستغير العالم الذي نعيش فيه، وستجلب فصولاً جديدة إلى المناهج الدراسية في السنوات القادمة. بحسب ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، يقول خبراء التعليم إن الطلاب سيحتاجون إلى تعلم مهارات جديدة، بالإضافة إلى صقل بعض المهارات القديمة، لمواكبة المجالات سريعة التطور.

من المتوقع أن تشمل المناهج الدراسية الجديدة بعض العروض الجديدة، كما يلي:

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1. ريادة الأعمال في ميتافيرس

يمكن للاستثمارات الكبرى لشركات التكنولوجيا الكبرى في "metaverse" أن توفر فرصًا لكسب المال لرواد الأعمال في المستقبل. تهدف الفصول الجديدة إلى تعليم الطلاب كيفية الربح في هذه البيئة غير المألوفة.

تضيف كلية "داردن للأعمال" بجامعة فيرجينيا مقررًا دراسيًا في خريف العام الجاري حول إنشاء قيمة في ميتافيرس. يقول أنطون كورينك، أستاذ الاقتصاد الذي سيشارك في تدريس المقرر الجديد، إن الطلاب الذين يمارسون الأعمال التجارية في ميتافيرس سيحتاجون إلى إعادة النظر في الأفكار المتعلقة بالتسعير وتكلفة الإنتاج.

ويوضح أنه إذا أخذنا، على سبيل المثال، عقارا سكنيا في نيويورك مع مناظر خلابة لسنترال بارك في العالم الحقيقي، سنجد أنه يمتلك قيمة بسبب جماله ولكن يكون عادة المعروض من هذه العقارات الرئيسية محدود إلى حد ما، أما في عالم ميتافيرس، فإنه يمكن نسخ مناظر الشقة وبيعها عدة مرات، بما يمكن أن يحقق المزيد من القيمة المحتملة بشكل عام ولكن يكون هناك أيضًا خفض للقيمة بداعي الندرة.

يضيف دكتور كورينك أن قسائم الأصالة الرقمية المعروفة باسم NFTs، تسعى إلى إعادة إنشاء القيمة من الندرة، شارحًا أنه "إذا كانت العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى لدينا تضع رهانات كبيرة على ميتافيرس، فلا بد أن يكون هناك بعض الوعود لخلق القيمة هناك. بالنسبة لكثير من الطلاب، سيكون من المفيد حقًا معرفة المزيد عن تلك الأمور."

الأخلاق والذكاء الاصطناعي

يمتد تأثير الذكاء الاصطناعي المتزايد في مجالات متعددة تبدأ من قرارات التوظيف إلى كيفية قيادة المركبات الذاتية. وبالتالي، سيواجه طلاب اليوم بشكل متزايد القرارات الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في حياتهم المهنية المستقبلية.

يقول مارتن بيترسون، أستاذ الفلسفة وتاريخ الهندسة والأخلاق بجامعة تكساس "إيه آند إم"، على سبيل المثال، ما مقدار المخاطرة المقبول لتضمينها في الآلات؟ سيحتاج المهندسون إلى اتخاذ تلك القرارات بشأن منتجاتهم. ويضيف قائلًا إنه يمكن أن يكون حسابًا لمدى الحياة أو الموت مع دخول الذكاء الاصطناعي في الرعاية الطبية، مما يؤثر على تشخيصات الأطباء وعلاجاتهم.

تقوم جامعة تكساس "إيه آند إم" بتطوير فصل دراسي حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب مع أكثر من اثنتي عشرة جامعة أخرى تلقت تمويلًا من المركز الوطني للعلوم الإنسانية، وهي منظمة غير ربحية مقرها نورث كارولينا، للبحث في هذه القضايا الرئيسية.

ستقوم كل كلية بتطوير دورة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي المسؤول بأموال من المنحة الإجمالية البالغة 800000 دولار للمركز من غوغل. يقول دكتور بيترسون: "نحتاج إلى مناقشته مع طلابنا - نحتاج إلى تزويدهم بالأدوات اللازمة للتفكير النقدي حول الذكاء الاصطناعي".

تواصل اجتماعي مرن

يمكن أن يجد الموظفون، الذين يجتمعون مع المتقدمين للوظائف الجديدة من الشباب، أنفسهم في مواقف حرجة. بسبب التدريبات الافتراضية والفصول الدراسية عبر الإنترنت، التي كانت شائعة أثناء الجائحة، فقد العديد من الطلاب فرصة تعلم المهارات الاجتماعية المهمة لحياتهم المهنية.

يقول بعض مسؤولي الحرم الجامعي إن إعطائهم تعليمات صريحة بشأن التواصل والأخلاقيات المهنية سيكون جزءًا أكبر من المنهج في المستقبل.

في الخريف، تُدرس كلية برود للأعمال بجامعة ولاية ميشيغان دورة تدريبية لبعض الطلاب الجامعيين تركز على الأساسيات - مثل تطوير السيرة الذاتية وإنشاء ملف شخصي على LinkedIn - ومهارات اجتماعية أكثر ليونة. سيكون الفصل، الذي تم تجريبه العام الماضي، مطلوبًا للعديد من طلاب الأعمال.

في أحد التمارين، يشكل المتطوعون دائرة حول شخص ما يقوم بدور المُجند، ويمارسون الدردشة الشائكة الشائعة في أحداث التواصل. تقول مارلا ماكغرو، مديرة إدارة الحياة المهنية، إن الفصل سيعلم كيفية الانضمام إلى مجموعة من الأشخاص باحترام، وما هي الأسئلة التي يجب طرحها وكيفية الحفاظ على الاتصال بعد الحدث.

في بعض الأحيان، تكون هذه المحادثات الوهمية هي مقدمة الطلاب الأولى للتواصل الشخصي. تقول السيدة ماكغرو: "كانت الحاجة موجودة دائمًا، لكنها لم تكن ملحة [على نطاق واسع كما هو الحال] حاليًا".

تصميم للكوارث الطبيعية

سيحتاج المهندسون المعماريون والمخططون بشكل متزايد إلى النظر في المخاطر البيئية أثناء تخطيطهم للمناطق المدنية والمدارس وأماكن العمل. تقول ميهو مازيريو، أستاذة الهندسة المعمارية والعمران في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إن تواتر حرائق الغابات والفيضانات والأعاصير قد جعل هذه القضايا في المقدمة.

في معهد "ماساتشوستس للتكنولوجيا"، قامت دكتورة مازيريو بتدريس فصول حول التصميم المرن للكوارث والابتكار للإغاثة في حالات الكوارث والاستعداد لها. وتقول إن القضايا المماثلة في المستقبل يجب أن تكون جزءًا من التعليم في المدارس المتوسطة والثانوية أيضًا.

بناء علامة تجارية شخصية

عرف الطلاب منذ فترة طويلة أن كونك مؤثرًا هو وسيلة سهلة الوصول لكسب المال، حيث يعلن زملاؤه عن العلامات التجارية على "إنستغرام" و"تيك توك". سمح التشريع للرياضيين الجامعيين بالاستفادة من أسمائهم وصورهم أيضًا.

من المتوقع أن ينفق المسوقون 4.62 مليار دولار على حملات المؤثرين في عام 2023، ارتفاعًا من 3.69 مليار دولار في عام 2021، وفقًا لتوقعات من شركة أبحاث السوق eMarketer وInsider Intelligence. يتكيف التعليم العالي مع الظاهرة، حيث تقدم الكليات دورات جديدة حول التأثير الإعلامي والعلامات التجارية الشخصية.

تركز بعض الفصول، بما فيها فصل في كلية "هاس للأعمال" بجامعة كاليفورنيا، بيركلي، على بناء علامة تجارية شخصية. يتعلم الطلاب كيفية ابتكار عرض تقديمي وتحديد الشركة التي يرغبون في تمثيلها.

في أحد التمارين، طلبت كيلي ماكيلهاني، أستاذة في كلية هاس للأعمال، من الطلاب اختيار رياضي أو فنان أو طالب مشهور يحظى بإعجابهم. يحلل الطلاب استراتيجيات العلامة التجارية لهذا الشخص ويكتبون ورقة بحثية عن تأثير الفرد على الآخرين. تقول دكتورة ماكيلهاني إنه من المهم أن يحدد الطلاب قيمهم الأساسية ويقيموا العلامات التجارية بشكل نقدي قبل الالتزام.