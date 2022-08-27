بعد تحقيق لـ6 سنوات.. طائر غريب يصبح "هاجسا" للباحثين
علماء يكتشفون نوعا جديدا من الطيور في منطقة نائية بأميركا الجنوبية
عصفور غريب في المراعي المتناثرة التي تجتاحها الرياح في الطرف المتجمد لأميركا الجنوبية أربك العلماء. الطائر الصغير تلقي حياته الهادئة الضوء على أهمية دراسة الأماكن النائية في العالم.
ففي جزر دييجو راميريز، على بعد 100 كيلومتر من كيب هورن في جنوب تشيلي، رصد العلماء طائر راياديتو سوبانتاركتيك، وهو طائر بني اللون ومخطط بشرائط سوداء وصفراء ويزن 16 غراما، وله منقار كبير أثار استغراب علماء الأحياء.
والسبب أن راياديتو سوبانتاركتيك، الذي يشبه نوعا من طيور الراياديتو التي تسكن غابات جنوب باتاجونيا وأعشاشا في تجاويف الجذوع، تم العثور عليه "يعيش في مكان خال من الأشجار".
وقال ريكاردو روزي، الأستاذ في جامعة ماجالانيس في تشيلي وجامعة شمال تكساس ومدير معهد كيب هورن الدولي لدراسات التغير العالمي والحفاظ على التنوع البيولوجي "لا توجد شجيرات ولا أنواع غابات، ومع ذلك نجح طائر الغابة في البقاء على قيد الحياة حرفيا في وسط المحيط".
وأضاف أن النتائج، التي نشرت يوم الجمعة في مجلة نيتشر العلمية، جاءت بعد تحقيق استمر ست سنوات أصبح فيه الطائر الصغير "هاجسا" للباحثين.
وقال رودريجو فاسكيز، عالم الأحياء بجامعة تشيلي وأحد الباحثين، إن الدراسات الجينية أكدت أن النوع المكتشف حديثا "يختلف في طفرة عن بقية أنواع الراياديتو الكلاسيكية"، بالإضافة إلى اختلافات أخرى في الشكل والسلوك.
وذكر الباحثون في دورية نيتشر أنهم أمسكوا 13 طائرا في الجزيرة وفحصوها، وأضافوا "كانت الطيور من سكان دييجو راميريز أثقل وأكبر بشكل ملحوظ... لكن ذيلها كان أقصر بكثير".
وبالنسبة إلى روزي، يمكن أن يصبح هذا النوع "رمزا ... من شأنه أن يساهم في التعرف على" جزر دييجو راميريز غير المعروفة.
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