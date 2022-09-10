اكتشف سمات شخصيتك الحقيقية من قبضة يدك

يمكنك اختبار شخصيتك من خلال قبضة يدك. فماذا يعني أن تضع إبهامك في قبضة يدك؟ لماذا تمسك بإبهامك دائمًا في قبضة يدك؟ أو لماذا تضع إبهامك أمام السبابة؟ أو لماذا تستخدم إبهامك لقفل كل الأصابع عند صنع القبضة؟

هل تعلم أن الطريقة التي تصنع بها قبضتك تكشف سمات شخصيتك؟ حسنًا، تمامًا مثل شكل شفتيك، وطول إصبعك، وطريقة تقاطع الذراعين، ووضعية النوم، وشكل الأنف، والجلوس، وما إلى ذلك يمكن أن تكشف سمات شخصيتك المخفية، وبالمثل، يكشف شكل قبضة يدك عن سمات شخصيتك الحقيقية.

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تعد اختبارات الشخصية أداة رائعة للتعرف على نفسك، وما يعجبك وما لا يعجبك، وتفضيلاتك، وكيف تفكر، وقياس ذكائك العاطفي، وكذلك مستويات الذكاء لديك. تم تصميم هذه الاختبارات علميًا للتعمق في تكوينك النفسي وعمليات التفكير العاطفي والعقلاني، والتأكد من تلك السمات الشخصية العميقة والمخفية التي غالبًا ما نقمعها على مر السنين منذ ولادتنا.

امتلاك نفسك وكونك حقيقيًا هو أمر حيوي لتحقيق النجاح. غالبًا ما ننسى ما هو شغفنا، وما يجب أن نفعله بدلاً مما نفعله. أضف إلى ذلك أن العثور على الأشخاص الذين سيظلون بجانبك ليس فقط في الأوقات الجيدة ولكن أيضًا في الأوقات السيئة يعد أيضًا مكافأة إضافية.

ولكن عندما لا نكون صادقين مع أنفسنا، فغالبًا ما ينتهي بنا الأمر بالشعور بالاستنزاف والضياع. ومن ثم، فإننا نقدم اختبارات الشخصية هذه للمساعدة في العثور على شخصيتك الحقيقية بحيث يمكنك أن تكون صداقاتك، وعلاقاتك، وعائلتك، ورحلة حياتك بشكل عام.

الشكل رقم A

إذا كانت قبضة يدك بوضع إبهامك من الخارج لأعلى على السبابة، فأنت قائد بالفطرة. أنت تنضح بجو من الاستقرار والقوة، حتى لو كنت متوترًا أو غير متأكد من الداخل. أنت فرد تعمل بلا كلل لتحقيق أهدافك. أنت موهوب وتميل إلى التميز في مكان عملك أو أي مسعى تقوم به. تحب استكشاف وتعلم أشياء أو أماكن جديدة.

لديك معدل ذكاء مرتفع. أنت أيضًا جيد في توجيه الأشخاص الآخرين والبحث عن مصالحهم الفضلى. عادة ما يتم البحث عنك للحصول على المشورة. أنت طيب وكريم كذلك. أنت تمقت الظلم. أنت تحب مساعدة الآخرين. في بعض الأحيان، يجعلك لطفك في مواقف موضع استغلال من قبل الناس. أنت مؤنس جدا. أنت لطيف ومرتاح أثناء التعامل مع الناس. أنت مستمع جيد. أنت هادئ وتتجاوز الأمور لتتخذ قرارًا حكيمًا. تبذل قصارى جهدك حتى لا تدع الظروف الخارجية تدمر راحة بالك.

السمات الشخصية الرئيسية:

نشيط، فضولي، متحمس، عطوف، قائد، مستقر، قوي، ناجح، مستكشف، مستوى ذكاء عالٍ، يحب مساعدة الآخرين، كريم، عاشق للعدالة، اجتماعي، مستمع جيد، حكيم، تضبط نفسك.

الشكل رقم B

إذا قمت بقبض يدك بإبهامك بالخارج يمتد إلى جميع أصابعك، فأنت شخص مبدع للغاية. لديك تقدير عال لذاتك. أنت مغناطيسي ولديك شخصية جذابة وعقلية بالإضافة إلى مهارات الاتصال. أنت في الغالب مركز الاهتمام في الغرفة. أنت معجب بصدقك وذكائك. أنت تستمتع بالثناء والإعجاب اللذين يلقيان في طريقك. أنت لست خائفًا من امتلاك شخصيتك الفردية. أنت لست متعجرفًا، لكنك بالتأكيد تنضح بجو من الثقة والإيمان بنفسك.

أنت صريح فيما تريد أن تقوله أو تفعله. تستمتع بالتواجد في الهواء الطلق أو في التجمعات الاجتماعية. أنت أيضًا تتمتع بالاكتفاء الذاتي في عملك الخاص. كونك صريحًا يجعلك تتقدم في الحياة وأحيانًا يوقعك في مشكلة. أنت لا تحب البقاء محبوسًا في مكان ما أو في الروتين لفترة طويلة. أنت جيد في التعبير عن الذات. انت ساحر. ومع ذلك، بقدر ما قد تكون مهتمًا، بمجرد أن تتوقف عن الاهتمام بشيء أو بشخص ما، تكون قد انتهيت من ذلك. أنت مصمم على الحفاظ على احترامك لذاتك على مشاعرك.

سمات الشخصية الرئيسية:

مبدع ، تقدير عالي للذات، جذاب، مهارات اتصال فعالة، ذكاء عالي، يمتلك شخصيته الفريدة، مباشر، مكتف ذاتيًا، ساحر، احترام الذات فوق المشاعر.

الشكل رقم C

إذا ضغطت بقبضتك بإبهامك داخل كل أصابعك، فأنت انطوائي. أنت تحب خصوصيتك وتميل إلى الاحتفاظ بأفكارك أو مشاعرك لنفسك. أنت بخير مع الإنفاق في عملك الخاصة. أنت مبدع للغاية. أنت تأتي بأفكار فريدة من نوعها خارج الصندوق. يمكنك فقط التواصل مع الأشخاص المشابهين لك أو الذين يقدرون الاتصالات الحقيقية. يمكنك أن تكون عطوفًا للغاية. عادة ما تتكلم أقل وتستمع أكثر. يمكنك أن تكون متعاطفًا أيضًا.

لا يمكنك الوقوف حول الأشخاص الذين يتحدثون بصوت عالٍ أو صراخ. أنت أيضًا لا تحب الأشخاص الذين يتباهون كثيرًا بأنفسهم. أنت تكره الدراما والنميمة. عادة، يُنظر إليك على أنك خجول ومتحفظ. وقد تكون كذلك ، لكن إذا اعترضك شخص ما أو أبعدك عن الطريق الخطأ، تبتعد. أنت متحمس جدًا لعملك وعلاقاتك وأصدقائك وعائلتك. سوف تعتني بكل التفاصيل الصغيرة. في الأماكن العامة، قد تكون خجولًا ولكنك مضحك جدًا وساحر في دائرتك الخاصة. ترى الحب والجمال والانسجام في معظم الأشياء في الحياة

السمات الشخصية الرئيسية:

انطوائي، محب للخصوصية، مفكر خارج الصندوق، لا يحب الدراما أو النميمة، خجول، عاطفي، متناغم