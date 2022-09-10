شكل الشفتين يمكن أن يكشف عن سمات الشخصية!

كشف خبراء أن عددا من الدراسات توصلت إلى أن شكل الشفاه يمكن أن يكشف عن بعض الأسرار النفسية وسمات الشخصية. وأشار الخبراء إلى أن حجم الشفتين وشكلهما وامتلاءهما وقوسهما تكشف عن بعض الصفات وعدد من نقاط الضعف والقوة، موضحين أن هناك 6 أنواع من أشكال الشفاه التي يمكن من خلالها قراءة خريطة الشخصية، كما يلي:

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1. شفتان ممتلئتان

إذا كانت الشفتان ممتلئتين، فإن صاحبهما شخص متعاطف ويقدر العلاقات فوق كل شيء آخر. وتتميز النساء ذوات الشفاه الممتلئة بأنهن واثقات من أنفسهن وشجاعات للغاية، ويحظين بأعداد كبيرة من الصديقات. إنهن كرماء للغاية ويهتممن بعلاقاتهن بعمق، لكنهن يتحمسن بدرجة كبيرة ويحببن بشدة. يكون الرجل صاحب الشفتين الممتلئتين والدًا ممتازًا، لأن سماته الشخصية تشتمل على رغبة فطرية قوية لحماية ورعاية الآخرين وقدرة على العطاء دون أنانية. ويميل إلى أن يكون قريبًا من عائلته وأصدقائه. كما أنه شخص محب للمرح ومنفتح، لكن يعيبه بعض الميل إلى الاندفاع والتهور في بعض الأحيان ويمكن أن يكون عنيدًا.

2. شفة سفلية ممتلئة

إذا كان شكل الشفتين عبارة عن شفة سفلية ممتلئة والعليا رفيعة، فإن الشخص يكون عادة من النوع السعيد المحظوظ الذي يعرف كيف يستمتع بحياته. يجتهد جيدًا في الوظائف التي تمنحه مساحة للتعبير عن نفسه. يحب العفوية في الحياة. يضع الخطط أثناء التنقل، ومن ثم يستمتع برحلات المغامرة والانفتاح على الاحتمالات الجديدة. كما يميل إلى أن يكون حساسًا جدًا مقارنة بأولئك الذين يكون لديهم شفاه ممتلئة. يتحدث عما يجول بذهنه في ظل الظروف المناسبة ووسط الأشخاص المناسبين فقط. يفضل القيام بتجارب جديدة واستكشاف أماكن جديدة. ويكون له خط مستقل.

3. شفة عليا ممتلئة

إن أصحاب الشفة العليا الممتلئة يحبون الدراما ويميلون إلى أن يكون لديهم رأي مرتفع للغاية عن أنفسهم. ويفضلون أن يكونوا محبوبين لما هم عليه ويستمتعون عندما يشعرون باهتمام الآخرين. تكون شخصياتهم جذابة مع ميل للكوميديا وروح الدعابة في التوقيتات الملائمة. إنهم عقلانيون للغاية ويجيدون القراءة عن موضوعات شتى، بما يجعل تبادل الحديث معهم شيقًا، خاصة أن لديهم موهبة طبيعية لتوصيل الأفكار والتعبير عنها.

4. شفتان رفيعتان

إن شكل الشفاه الرقيقة يعكس سمات شخصية متحفظة وحذرة. يميل أصحابها إلى الوحدة والعزلة في بعض الأحيان ويستمتعون بهما. وتمنحهم الشخصية الانطوائية ميزة الاعتماد على النفس. يمكنهم التعامل بسرعة مع الأشخاص والمشاركة في المحادثات. يمتازون بتصميم لا يلين على تحقيق الأهداف. يمكن أن تصادفهم بعض المشاكل في الانسجام مع الأشخاص ذوي الشفتين الممتلئتين.

5. قوس كيوبيد المحدد

إذا كان شكل الشفتين هو "قوس كيوبيد" محددا كما يظهر في الشكل رقم 5، فأنت جيد في التواصل. وتميل إلى إيجاد طريقة للكلمات الجميلة التي بالتأكيد تربط مستمعك بما تريد قوله. أنت مبدع وسريع البديهة، ولكن تتحدث في بعض الأحيان، تحديدًا عند الغضب، قبل أن تفكر فيما ستقوله مما يتسبب لك في بعض المشكلات. أنت تتميز بذاكرة قوية وبراعة في الحصول على ما تريد. تجيد التمثيل والتقمص وتحب العفوية وتتجنب الروتين وأنماط الحياة الرتيبة. أنت أيضًا رومانسي للغاية وتحظى بشعبية كبيرة بين الجنس الآخر.

6. قوس كيوبيد غير محدد

إذا كان شكل شفتيك هو "قوس كيوبيد غير محدد" كما يظهر في الشكل الأخير، فأنت مسؤول وموثوق. أنت فعال في حل أي مشاكل. أنت جيد في الوفاء بالمواعيد النهائية وإدارة الوقت بكفاءة. يمكنك أيضًا أن تبالغ في العطاء. تميل إلى إغفال الحدود العاطفية، مما يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى عدم الاعتناء بنفسك، بل ويصل الأمر إلى أنك تهمل احتياجاتك من أجل توفير احتياجات الآخرين. أنت جدير بالثقة. أنت ناضج تمامًا وتتعامل مع القضايا بعناية. أنت بحاجة إلى ممارسة الكثير من حب الذات. أنت تميل أيضًا إلى قمع عواطفك وأفكارك بالبقاء صامتًا في المواقف.