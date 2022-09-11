من "حرم" إلى "حلوم".. سر للفراعنة يكشف أصل الجبنة

على الرغم من أن دراسات كثيرة كانت أكدت سابقا أن اليونان بلد الجبن الأبيض وأصله، إلا أن للآثار رأيا آخر على ما يبدو.

ففي مفاجأة، كشفت وزارة السياحة والآثار المصرية عن آثار تدل على المعنى الأصلي لكلمة "الجبن الأبيض" لدى المصريين القدماء.

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في التفاصيل، أعلنت الوزارة في بيان السبت، أن بعثتها توصّلت لاكتشاف في منطقة سقارة في محافظة الجيزة، عبارة عن أوانٍ فخارية أثرية، مكتوب عليها كتابات باللغة المصرية القديمة في صورة خطوط ديموطيقية.

من "حرم" إلى "حلوم"!

وأضافت أنها وجدت بداخل تلك الأواني مجموعة من قوالب من الجبن الأبيض.

كما رجّح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، الدكتور مصطفى وزيري، أن تعود تلك الأواني الأثرية إلى العصر المتأخر في الفترة الزمنية للأسرة 26 و27.

وأوضح أن المصري القديم كان يطلق على الجبن الأبيض اسم "حرم"، والتي تغيرت خلال العصور القبطية إلى كلمة "حلوم"، ثم أصبحت تعرف الآن باسم "الجبن الحلوم".

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استأنفت البعثة الأثرية المصرية أعمال موسم الحفائر بمنطقة آثار سقارة، و التي أسفرت عن الكشف عن مجموعة من الأواني الفخارية وبداخلها مجموعة من قوالب الجبن الأبيض، والتي من المرجح أن ترجع إلى العصر المتأخر في الفترة الزمنية للأسرة 26 و 27. pic.twitter.com/X11T1mzozt — مشاريع مصر Egypt (@EgyProjects) September 10, 2022

كنوز أخرى

إلى ذلك، تابع مصطفى وزيري أن مجموعة أخرى من الأواني مازالت مغلقة تماما، لافتاً إلى أن البعثة ستقوم بفتحها خلال الفترة القليلة القادمة لمعرفة ما تحويه بداخلها من أسرار.

كما أكد أنه سيتم استكمال أعمال الحفائر للكشف عن المزيد من كنوز هذه المنطقة.

يشار إلى أن دراسات كثيرة كانت كشفت أن الحلّوم أو الحلومي،‏ هي نوع من أنواع الأجبان التي تأصلت من قبرص، وانتشرت في بلاد الشام، تصنع في العادة من حليب الأغنام، وفي بعض الأحيان من حليب الأبقار.