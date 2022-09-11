.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

من "حرم" إلى "حلوم".. سر للفراعنة يكشف أصل الجبنة

  • الخط
من الآثار
البعثة أثناء عملها
معقولة؟

من "حرم" إلى "حلوم".. سر للفراعنة يكشف أصل الجبنة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

على الرغم من أن دراسات كثيرة كانت أكدت سابقا أن اليونان بلد الجبن الأبيض وأصله، إلا أن للآثار رأيا آخر على ما يبدو.

علمياً.. جراحة الدماغ على طريقة الفراعنة قد تنقذ الآلاف مصر علمياً.. جراحة الدماغ على طريقة الفراعنة قد تنقذ الآلاف

ففي مفاجأة، كشفت وزارة السياحة والآثار المصرية عن آثار تدل على المعنى الأصلي لكلمة "الجبن الأبيض" لدى المصريين القدماء.

في التفاصيل، أعلنت الوزارة في بيان السبت، أن بعثتها توصّلت لاكتشاف في منطقة سقارة في محافظة الجيزة، عبارة عن أوانٍ فخارية أثرية، مكتوب عليها كتابات باللغة المصرية القديمة في صورة خطوط ديموطيقية.

من "حرم" إلى "حلوم"!

وأضافت أنها وجدت بداخل تلك الأواني مجموعة من قوالب من الجبن الأبيض.

كما رجّح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، الدكتور مصطفى وزيري، أن تعود تلك الأواني الأثرية إلى العصر المتأخر في الفترة الزمنية للأسرة 26 و27.

وأوضح أن المصري القديم كان يطلق على الجبن الأبيض اسم "حرم"، والتي تغيرت خلال العصور القبطية إلى كلمة "حلوم"، ثم أصبحت تعرف الآن باسم "الجبن الحلوم".

كنوز أخرى

إلى ذلك، تابع مصطفى وزيري أن مجموعة أخرى من الأواني مازالت مغلقة تماما، لافتاً إلى أن البعثة ستقوم بفتحها خلال الفترة القليلة القادمة لمعرفة ما تحويه بداخلها من أسرار.

كما أكد أنه سيتم استكمال أعمال الحفائر للكشف عن المزيد من كنوز هذه المنطقة.

يشار إلى أن دراسات كثيرة كانت كشفت أن الحلّوم أو الحلومي،‏ هي نوع من أنواع الأجبان التي تأصلت من قبرص، وانتشرت في بلاد الشام، تصنع في العادة من حليب الأغنام، وفي بعض الأحيان من حليب الأبقار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هجوم مضاد والمعادلة تتغير.. تقدم أوكراني ملحوظ في خاركيف هجوم مضاد والمعادلة تتغير.. تقدم أوكراني ملحوظ في خاركيف
اكتشف المزيد