قريباً في متاجر أميركا.. طماطم معدلة وراثياً ليست حمراء

في خطوة مهمة للتغلب على نقص المواد الغذائية، وافقت وزارة الزراعة الأميركية على استخدام طماطم معدلة جينيا تتميز بلون مختلف ليس الأحمر العادي.

مفيدة للصحة أكثر

النوع المعدل جينيا من الطماطم يتميز بلون "بنفسجي داكن"، وقال عنها العلماء إنها تدوم لفترة أطول من الطماطم العادية، كما أنها مفيدة للصحة أكثر، وأنه "تم تعديلها لتغيير لونها وتعزيز جودتها الغذائية"، وفقا لشبكة "سي إن إن".

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من جهته، فسر مركز جون إينيس في بريطانيا سبب اللون البنفسجي في الطماطم الجديدة بأنه يرجع إلى زيادة مستويات ما يعتقد العلماء أنه مضاد أكسدة مقاوم للسرطان يُعرف باسم "الأنثوسيانين"، والذي يحول الفاكهة الحمراء في العادة إلى "بنفسجي داكن".

مستويات عالية من مضادات الأكسدة

إلى هذا، تمكن مجموعة من العلماء - من بينهم عالمة الكيمياء الحيوية كاثي مارتن - من إنتاج فاكهة بمذاق الطماطم للحصول على مستويات عالية من مضادات الأكسدة.

أيضا تمكنت مارتن أن تطور هذه الطماطم "من خلال هندسة جينية دقيقة"، مفتاح تشغيل "مشتق من زهرة صالحة للأكل" في عام 2008.

موافقة أخيرة

ولم يتبق أمام الطماطم البنفسجية الآن إلا الحصول على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية، من أجل السماح بتوزيعها على المحال في الولايات المتحدة.