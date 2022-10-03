اكتشاف فريد لبقايا ماموث وخرطومه يبهر الباحثين!
لا يتجاوز عمره ست سنوات
كشف كبير الباحثين في معهد البيئة النباتية والحيوانية بفرع الأورال التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بافل كوسينتسيف، أن العلماء عثروا في يامال على بقايا ماموث صغير.
وصرح كوسينتسيف في مؤتمر صحافي أنه "في هذه السنة حققنا اكتشافا فريدا لبقايا ماموث لا يتجاوز عمره ست سنوات وهي بحالة جيدة، حيث عثر العلماء على القسم الأكبر من هيكله العظمي مع الخرطوم، وعليها بقايا الأنسجة الرخوة والفرو والجلد وعينه وأذنه. وهذه أول مرة نعثر على ماموث بهذا العمر بهذه الحالة الجيدة".
وأردف، أول من عثر على هذا الماموث هم السكان المحليون، الذين أبلغوا متحف التراث المحلي في تازوفسكي بمنطقة يامال نينيتس ذات الحكم الذاتي. وقد نظم المتحف بعثة علمية إلى المكان الذي عثر فيه على الماموث أخذت بعض العينات لتحليلها.
وتابع الباحث "يمكننا استنادا إلى نتائج دراسة هذه العينات، استعادة الظروف الطبيعية التي عاش فيها هذا الماموث. وبالطبع المثير للاهتمام هو خرطومه. صحيح عثر العلماء سابقا على خراطيم الماموث أيضا، ولكن ليس بينها خرطوم لماموث بهذا العمر".
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