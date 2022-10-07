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(تعبيرية)
الفضاء

الزراعة على القمر.. خطوة جديدة لتسهيل استيطان البشر على الكوكب

علماء أستراليون يطلقون مشروعاً لتطوير "مستعمرة زراعية" على القمر بحلول عام 2025

سيدني – فرانس برس
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يرغب علماء أستراليون في محاولة زرع نباتات على القمر بحلول عام 2025، في إطار مهمة جديدة أُعلن عنها، الجمعة، وتهدف إلى تطوير مستعمرة على سطحه.

وقال الباحثون في بيان إن "هذا المشروع يشكّل خطوة أولى نحو زراعة نباتات من أجل تأمين الغذاء والدواء وإنتاج الأكسجين، وتُعدّ هذه الأمور كلّها ضرورية لتأسيس حياة للبشر على سطح القمر".

وأوضح عالم الأحياء النباتية في جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا بريت ويليامز، أن البذور ستنقلها مركبة "بيريشيت 2" الفضائية ضمن مهمة فضائية إسرائيلية خاصة.

وبمجرّد الهبوط على سطح القمر وزرعها، ستُسقى البذور في غرفة مغلقة فيما يتولى العلماء مراقبة أي علامات تشير إلى إنباتها.

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وستُختار أنواع النباتات استناداً إلى قدرتها على تحمل الظروف الجوية القصوى وإلى سرعة إنباتها كذلك.

وبالإضافة إلى هذا الهدف، قد تكون المهمة أيضاً بمثابة مختبر يهدف إلى إيجاد حلول لمشاكل الأمن الغذائي الناجمة عن الاحترار المناخي، حسب ما قالته الأستاذة في الجامعة الوطنية الأسترالية كيتلين بيرت.

وأضافت في بيان "إذا تمكّنا من إنشاء نظام لزراعة النباتات على القمر، سنتمكن إذاً من إيجاد نظام لزراعة المنتجات الغذائية في بعض البيئات التي تتمتع بأقسى الظروف على الأرض".

وتتولى منظمة "لوناريا وان" التي تضم علماء أستراليين وإسرائيليين، إدارة هذا المشروع.

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