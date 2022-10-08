اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
This handout picture released by NGO Imazon shows an Angelim Vermelho tree (Dinizia Excelsa Ducke) the highest tree found in the Amazon rainforest with the height of 88.5 meters and 9.9 meters of circumference located in the region of Jari River, at the border of Amapa and Para states, north of Brazil, on September 17, 2022. After three years of planning, five expeditions and a two-week trek through dense jungle, scientists have reached the tallest tree ever found in the Amazon rainforest, a towering specimen the size of a 25-storey building. The giant tree, whose top juts out high above the canopy in the Iratapuru River Nature Reserve in northern Brazil, is an angelim vermelho (scientific name: Dinizia excelsa) measuring 88.5 meters (290 feet) tall and 9.9 meters (32 feet) around -- the biggest ever identified in the Amazon, scientists say.
الشجرة العملاقة في غابة الأمازون

يعادل ارتفاعها 25 طابقاً.. علماء يصلون لأطول شجرة بالأمازون

يبلغ قطر الشجرة، وهي من نوع دينيزيا اكسلسا، 9.9 أمتار.. ويعتقد أن عمرها ما بين 400 إلى 600 عام

ريو دي جانيرو – فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

بعد ثلاث سنوات من التخطيط والمهمّات الاستكشافية ورحلة استغرقت أسبوعين في الغابة، وصل فريق من العلماء إلى أكبر شجرة اكتُشفت في غابة الأمازون المطيرة على الإطلاق، إذ إن حجمها مماثل لمبنى مؤلّف من 25 طابقا.

والشجرة العملاقة التي ترتفع قمّتها فوق الظلة في محمية نهر إيراتابورو الطبيعية في شمال البرازيل، هي من نوع دينيزيا اكسلسا فيما يبلغ ارتفاعها 88.5 متر وقطرها 9.9 متر.

ورصدها العلماء للمرة الأولى من خلال مشاهد التقطتها أقمار اصطناعية عام 2019، ثم حاول فريق محلّي يضمّ باحثين ومدافعين عن البيئة ومرشدين الوصول إليها خلال السنة نفسها.

وبعد رحلة استغرقت عشرة أيام في أرض وعرة، اضطر الفريق إلى العودة بعدما أصيب أفراده بالإرهاق وفي ظل كمية محدودة من الطعام كانت في حوزتهم، بالإضافة إلى تعرّض أحدهم لوعكة صحية.

الشجرة العملاقة في غابة الأمازون
الشجرة العملاقة في غابة الأمازون

وأتاحت ثلاث رحلات استكشافية أخرى في المنطقة النائية من وادي جاري الواقع على الحدود بين ولايتي أمابا وبارا، الوصول إلى عدد كبير من الأشجار العملاقة الأخرى، من بينها أكبر شجرة جوز برازيلية تُرصد على الإطلاق في الأمازون مع ارتفاع يبلغ 66 متراً.

إلا أنّ الوصول إلى شجرة دينيزيا اكسلسا بقي غير مُنجَز حتى الرحلة الاستكشافية التي نُظمت بين 12 و25 سبتمبر الماضي والتي اجتاز فيها الباحثون مسافة 250 كيلومتراً بواسطة قارب وأكثر من 20 كيلومتراً سيراً عبر الغابة الجبلية.

وتعرّض أحد أعضاء البعثة التي ضمّت 19 شخصاً إلى لسعة من حيوان يعتقد طبيب الفريق أنّه عنكبوت سام.

ورأى مهندس الغابات دييغو أرماندو سيلفا من جامعة أمابا الفيدرالية أن الوصول إلى الشجرة كان يستحق هذه المغامرة.

وقال لوكالة "فرانس برس": "إنها من أجمل الأشياء التي رأيتها في حياتي".

الشجرة العملاقة في غابة الأمازون
الشجرة العملاقة في غابة الأمازون
تتسبب بصعوبات تعلم اللغة.. احذر من نقص هذه المادة بدماغ أطفالك! صحة تتسبب بصعوبات تعلم اللغة.. احذر من نقص هذه المادة بدماغ أطفالك!

وأخذت المجموعة عينات ستخضع للتحليل للتوصّل إلى معلومات عن الشجرة أبرزها عمرها (بحسب توقعات سيلفا يبلغ 400 إلى 600 عام أقله) وكمية الكربون التي تخزنها.

ويصل وزن الأشجار العملاقة في هذه المنطقة إلى 400 ألف طن، فيما يشكل نصف هذا الرقم كربوناً امتّصته الأشجار من الغلاف الجوي، بحسب ما أوضح سيلفا.

ومع أن هذه الأشجار تقع في منطقة بعيدة فإنها معرّضة للتهديد، لأنّ قاطعي الأشجار يثمّنون خشب دينيزيا اكسلسا، فيما يرتاد المحمية بشكل كبير عمال تعدين الذهب غير الشرعيين، على ما أوضحت جاكلين بيريرا من منظمة "إيمازون" غير الحكومية التي شاركت في الرحلة.

وارتفعت نسبة إزالة الغابات في المنطقة البرازيلية من الأمازون 75% مدى السنوات الثلاث الأخيرة مقارنةً بما جرى قطعه خلال العقد الفائت.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الساعة 60 | ضربة بداية تتلقاها رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة الساعة 60 | ضربة بداية تتلقاها رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط