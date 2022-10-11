عالم نفس يعدد مزايا اقتناء القطط بالمنزل

إن القطط الأليفة المنزلية هي في حقيقة الأمر حيوانات مفترسة فعالة للغاية، مثلها مثل القطط البرية. إنها تحتفظ بحواس البصر والسمع والشم، إلى جانب العديد من القدرات الحسية المتخصصة الأخرى، التي تحافظ عليها بنجاح لتبقى حيوانات مفترسة، بحسب ما ورد في تقرير أعده عالم النفس التطوري بروفيسور نايجل باربر، الذي نشره موقع Psychology Today.

رؤية ليلية وسمع أسرع من الصوت

غالبًا ما يكون من المفيد تأطير القدرات الحسية للأنواع الأخرى من الكائنات الحية من حيث القدرات التي تمتلكها ويفتقر إليها البشر. تمتلك القطط رؤية ليلية أفضل بكثير مما يتمتع بها الإنسان.

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حتى في الليالي حالكة الظلام، فإن القطط تمضي بشكل جيد في طريقها وتتغلب على العقبات ويمكنها العبور من المساحات الضيقة. ترجع هذه المهارة إلى شعيراتها شديدة الحساسية أو الاهتزازات. تمتد الشعيرات بعرض جسم القطة وتسمح لها بقياس ما إذا كان الجسم يستطيع الضغط والمرور من خلال فجوة ضيقة.

إن القدرات البصرية للقطط هي تكيفات للصيد في ظروف الإضاءة المنخفضة. تساعد القطط حواس أخرى أيضا في العثور على الفريسة. إنها تسمع ترددات أعلى من البشر. في هذا النطاق، تكتشف القطط الصرير بالموجات فوق الصوتية للقوارض الصغيرة، التي تعتبر فريسة نموذجية. وتتمتع القطط أيضًا بحاسة شم جيدة بشكل غير عادي تساعدها على التعرف على فرائسها وتحديد مكانها.

بالنظر إلى كل هذه التكيفات الحسية المكررة، فليس من المستغرب أن تكون القطط المنزلية مفترسة بشكل فعال. لا يدرك العديد من مالكي القطط أن حيواناتهم الأليفة هي أحد التهديدات الرئيسية، على سبيل المثال، لمجموعات الطيور البرية.

استشعار الجاذبية

بالإضافة إلى العثور على الفريسة والطعام، يتم ضبط حواس القطط للبقاء على قيد الحياة، حيث إنها تمتلك، على وجه الخصوص، قدرة غير تقليدية على النجاة من السقوط. تحب القطط التسلق. وتبحث عن مجاثم مرتفعة حيث يمكنها مراقبة ما يجري حولها.

تحب الكثير من القطط الجلوس على ظهور الأرائك بجوار النافذة حيث يمكنها مراقبة الفريسة المحتملة. بالنظر إلى أن الكثير من القطط ما زالت داخل المنازل، فإن هذه الهواية تكون مجرد نظرية بحتة. لكن تعود استراتيجيات الصيد للقطط البرية التي غالبًا ما تشن هجومها من خلال القفز على الفريسة من ارتفاع.

9 أرواح

وتمشيا مع أسلوب الصيد، تمتلك القطط أيضًا قدرة جيدة جدًا في السقوط من أماكن مرتفعة. ومن المحتمل أن يكون هذا هو أساس الادعاء بأن القطة لديها تسعة أرواح. تتميز القطط برد فعل مقوم بشكل ممتاز حتى يعرفوا دائمًا الاتجاه الذي يتجه لأعلى وبالتالي يهبطون دائمًا على أقدامهم عند السقوط. تعتمد هذه القدرة على الجهاز الدهليزي للأذن الداخلية.

المجال المغناطيسي

ليس من الواضح ما إذا كانت القطط تستطيع اكتشاف المجال المغناطيسي للأرض لاستخدامه في الملاحة، كما تفعل الكلاب. ومن المعروف أن القطط تمشي مئات الأميال للوصول إلى منازلها. لا يُعرف كيف تفعل ذلك لكن تعتمد القطط على الأرجح على رؤية ممتازة وحاسة الشم خارقة.

ولا تمتلك كل القطط قدرة جيدة في إعادة التوجيه ويضيع الكثير منها بسهولة، ومن المرجح أنه إذا تم إبقاء القطط في الداخل، فربما لا تطور خريطة ذهنية جيدة لمحيطها خارج المنزل.

لكن تطور القطط ذات المدى الحر، أي القطط التي يسمح لها بالخروج والدخول إلى المنزل، فهماً جيداً لما يحيط بها. تتبع بعض القطط طريقًا مشابهًا كل ليلة أثناء البحث عن فريسة، تمامًا كما يتمسك الشخص بمسار مألوف عند الذهاب إلى العمل يوميًا.

قدرات استثنائية غير عادية

إن سقوط القطط بشكل جيد هو دليل على حساسيتها الدهليزية، ولكنها تعكس أيضًا تحكمًا جيدًا بشكل استثنائي في جميع عضلات الجسم. يعد هذا التحكم الممتاز في العضلات وأعضاء الحركة جزءًا من تراثها كحيوانات مفترسة فعالة. إنه يعني إحساسًا جيدًا بمكان وجود أجزاء أجسامها فيما يتعلق ببعضها البعض؛ هذا هو أساس الحركة المنسقة ثلاثية الأبعاد، وهي أيضًا القدرات التي أحد الأسباب، التي تجعل مقاطع فيديو القطط مسلية للغاية وأن بعض القطط تستمتع بالأداء لأصحابها.