لتفادي خطر سقوطه على الأرض.. تدمير ذاتي لصاروخ فضائي ياباني بعد فشل إطلاقه
"الصاروخ لا يمكنه مواصلة رحلته بأمان بسبب الخطر الذي قد يشكله إذا سقط على الأرض"
أكدت وكالة الفضاء اليابانية "جاكسا"، الأربعاء، أن صاروخا فضائيا تابعا لها ومحملا بأقمار اصطناعية تلقى أمراً بالتدمير الذاتي بعد فشل عملية إطلاقه، موضحة أنه أول إخفاق لعملية إطلاق منذ 2003.
وقال مسؤول في الوكالة لشبكة التلفزيون اليابانية "تي بي إس" إن "الصاروخ لا يمكنه مواصلة رحلته بأمان بسبب الخطر الذي قد يشكله إذا سقط على الأرض".
وأضاف المسؤول نفسه: "لذلك اتخذنا إجراءات لتجنب حادث من هذا النوع وأرسلنا إشارة" لتدمير الصاروخ، من دون أن يذكر تفاصيل عن سبب المشكلة.
وكانت هذه سادس عملية إطلاق لصاروخ الوكالة اليابانية "إيبسيلون" الذي يعمل بالوقود الصلب وبدأت رحلاته غير المأهولة في 2013.
وقُطع البث المباشر لعملية إطلاق الصاروخ من مركز أوشينورا للفضاء في منطقة كاغوشيما (جنوب اليابان). واكتفى المعلّقون بالقول إنّ هناك مشكلة، من دون إعطاء أيّ تفاصيل.
وهذا الصاروخ الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 26 مترا ويزن أكثر من 85 طنا أصغر حجما من النموذج السابق الذي يعمل بالوقود السائل.
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