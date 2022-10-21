دراسة تكشف سرعة ذوبان الجليد شرق القارة القطبية الجنوبية

يذوب جليد جرف دينمان في الساحل الشرقي للقارة القطبية الجنوبية بسرعة 70.8 مليار طن في السنة، وفقا لعلماء الجمعية الوطنية الأسترالية للبحوث العلمية والتطبيقية.

وتشير صحيفة The Guardian، إلى أن العلماء كانوا خلال فترة طويلة يعتقدون أن جليد مناطق الساحل الشرقي للقارة القطبية الجنوبية، أقل عرضة للذوبان مقارنة بجليد غرينلاند. بيد أن هذه الدراسة أظهرت أن المياه الدافئة تصل إلى هذه المناطق أيضا.

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ويؤكد ستيفن رينتول ممثل CSIRO، أن هذا الاتجاه سيؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر أكثر مما كان متوقعا في السابق. وكما هو معلوم، ارتفع مستوى سطح البحر خلال الـ 25 عاما الماضية بمقدار 7.5 سم. وللمقارنة ارتفع مستوى سطح البحر خلال القرن الماضي بكامله بمقدار 17 سم.

ووفقا له، تأمل مجموعة البحث الحصول على معلومات إضافية بمساعدة كاسحة الجليد الأسترالية الجديدة RSV Nuyina خلال البعثة العلمية المقررة عام 2025

ويشير تقرير صادر عن "CSIRO" وجامعة ساوثهامبتون البريطانية، إلى أن درجات حرارة المياه قبالة الساحل الشرقي للقارة القطبية الجنوبية قد ارتفعت بمقدار 2- 3 درجات مقارنة بالنصف الأول من القرن العشرين بسبب تغير اتجاه التيارات المحيطية.

ووفقا للدراسات الحديثة، تفقد القارة القطبية الجنوبية حوالي 155 مليار طن من الجليد سنويا. ما سيؤدي مع ذوبان الجليد الأزلي في المناطق الأخرى، إلى ارتفاع ملموس في مستوى المحيطات في العالم.