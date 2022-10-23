الهند تطلق 36 قمراً صناعياً للإنترنت بعد تأجيل بسبب أوكرانيا

أطلقت الهند صاروخاً يحمل 36 قمراً اصطناعياً خاصاً للإنترنت في ساعة مبكرة من صباح الأحد (بالتوقيت المحلي)، بعد تأجيل دام شهوراً بسبب الحرب في أوكرانيا.

وكانت عملية الإطلاق التي أجريت من جنوب الهند الأولى لشركة "ون ويب"، ومقرها في لندن، منذ الانفصال عن وكالة الفضاء الروسية في مارس بسبب الخرب في أوكرانيا.

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The Launch of LVM3-M2/OnewebIndia- 1 Mission from Satish Dhawan Space Centre (SDSC-SHAR), Sriharikota...



Click and watch HERE : https://t.co/n52Wzq51UI#ISRO #LVM3M2 #OnewebIndia pic.twitter.com/tCpUniHT2Z — Doordarshan National दूरदर्शन नेशनल (@DDNational) October 22, 2022

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وقال إس سوماناث، رئيس وكالة الفضاء الهندية، إنه تم وضع 16 قمراً اصطناعياً في المدار، معبراً عن تفاؤله بأن "الأقمار الـ20 المتبقية سيتم فصلها بأمان مثل الأقمار الـ 16 الأولى".

لدى شركة "ون ويب" الآن 462 قمراً اصطناعياً في المدار، لتوفير خدمات النطاق العريض للإنترنت حول العالم.

وعلى الرغم من الاضطراب هذا العام، قالت الشركة إنها لا تزال على المسار الصحيح لتفعيل التغطية العالمية العام المقبل بنشر 648 قمراً اصطناعياً كما هو مخطط.

In Pictures | ISRO launches LVM3-M2, a dedicated commercial mission for a foreign customer OneWeb.



It is the first multi-satellite mission with 36 OneWeb Satellites to the LEO as the heaviest Payload mass of 5,796 kg. of LVM3 till date.@isro @NSIL_India @OneWeb pic.twitter.com/TSssg9BWuo — Prasar Bharati News Services & Digital Platform (@PBNS_India) October 22, 2022

ويزن كل قمر اصطناعي من أقمار "ون ويب" حوالي 150 كيلوغراماً.

وكانت هذه عملية الإطلاق الـ14 لشركة "ون ويب" إجمالاً، واعتمدت على أثقل صاروخ في الهند، والذي عادة ما يكون مخصصاً للمركبات الفضائية الحكومية.

وكانت جميع عمليات الإطلاق السابقة للشركة على صواريخ روسية. وكانت عملية الإطلاق الأولى لها قد أجريت عام 2019.

وإلى ذلك، قالت راجيسواري بيلاي راجاغوبالان، المتخصصة في الفضاء والأمن بمؤسسة "أوبزرفر ريسيرش" في نيودلهي، إن عملية الإطلاق تشكل أهمية للهند وتعكس الانفتاح التدريجي لوكالة الفضاء الهندية على عملاء من القطاع الخاص.

وأضافت أن الهند خبيرة في إطلاق أقمار اصطناعية أصغر وتحاول احتواء هذه السوق، وتروج لنفسها كمرفق لإطلاق الأقمار الاصطناعية.

ومع استمرار الحرب في أوكرانيا، يمكن أن تتوفر فرصة للهند، إذ تتجنب العديد من الدول خدمات الإطلاق الفضائي الروسية.