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This photograph released by the Indian Space Research Organization (ISRO) shows India's heaviest rocket prepared ahead of the launch from the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, India, Saturday, Oct. 15, 2022. India launched 36 private internet satellites on early Sunday, stepping in to keep the orbital constellation growing after a monthslong interruption related to the war in Ukraine. (Indian Space Research Organization via AP)
الصاروخ الهندي الذي حمل على متنه الأقمار الصناعية الـ36
الفضاء

الهند تطلق 36 قمراً صناعياً للإنترنت بعد تأجيل بسبب أوكرانيا

يشكّل هذا الإطلاق أول شراكة بين الهند والقطاع الخاص بمجال الفضاء ويأتي بعد وقف شركة "ون ويب" الاعتماد على الصواريخ الروسية

العربية.نت
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أطلقت الهند صاروخاً يحمل 36 قمراً اصطناعياً خاصاً للإنترنت في ساعة مبكرة من صباح الأحد (بالتوقيت المحلي)، بعد تأجيل دام شهوراً بسبب الحرب في أوكرانيا.

وكانت عملية الإطلاق التي أجريت من جنوب الهند الأولى لشركة "ون ويب"، ومقرها في لندن، منذ الانفصال عن وكالة الفضاء الروسية في مارس بسبب الخرب في أوكرانيا.

وقال إس سوماناث، رئيس وكالة الفضاء الهندية، إنه تم وضع 16 قمراً اصطناعياً في المدار، معبراً عن تفاؤله بأن "الأقمار الـ20 المتبقية سيتم فصلها بأمان مثل الأقمار الـ 16 الأولى".

لدى شركة "ون ويب" الآن 462 قمراً اصطناعياً في المدار، لتوفير خدمات النطاق العريض للإنترنت حول العالم.

وعلى الرغم من الاضطراب هذا العام، قالت الشركة إنها لا تزال على المسار الصحيح لتفعيل التغطية العالمية العام المقبل بنشر 648 قمراً اصطناعياً كما هو مخطط.

ويزن كل قمر اصطناعي من أقمار "ون ويب" حوالي 150 كيلوغراماً.

وكانت هذه عملية الإطلاق الـ14 لشركة "ون ويب" إجمالاً، واعتمدت على أثقل صاروخ في الهند، والذي عادة ما يكون مخصصاً للمركبات الفضائية الحكومية.

الصاروخ الهندي الذي حمل على متنه الأقمار الصناعية الـ36
الصاروخ الهندي الذي حمل على متنه الأقمار الصناعية الـ36
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وكانت جميع عمليات الإطلاق السابقة للشركة على صواريخ روسية. وكانت عملية الإطلاق الأولى لها قد أجريت عام 2019.

وإلى ذلك، قالت راجيسواري بيلاي راجاغوبالان، المتخصصة في الفضاء والأمن بمؤسسة "أوبزرفر ريسيرش" في نيودلهي، إن عملية الإطلاق تشكل أهمية للهند وتعكس الانفتاح التدريجي لوكالة الفضاء الهندية على عملاء من القطاع الخاص.

وأضافت أن الهند خبيرة في إطلاق أقمار اصطناعية أصغر وتحاول احتواء هذه السوق، وتروج لنفسها كمرفق لإطلاق الأقمار الاصطناعية.
ومع استمرار الحرب في أوكرانيا، يمكن أن تتوفر فرصة للهند، إذ تتجنب العديد من الدول خدمات الإطلاق الفضائي الروسية.

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