تطوير خوارزمية.. تمكن العلماء من "قراءة" أفكارك!

أصبح بإمكان العلماء الآن "قراءة" أفكارك باستخدام نموذج مدعوم بالذكاء الاصطناعي، مصمم خصيصًا لفك تشفير عمليات مسح الدماغ.

وبحسب ما ذكر تقرير نشرته "ديلي ميل"، يمكن أن يساعد الاختراق غير الجراحي، الذي طورته جامعة تكساس، أولئك الذين لا يستطيعون التحدث أو الكتابة للتواصل لأول مرة. ومع ذلك، فإن الطريقة تقوم بفك تشفير اللغة في الوقت الفعلي.

مادة اعلانية

وتعمل الطريقة عن طريق تغذية التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI) إلى الخوارزمية، والتي تعيد بناء المنبهات التعسفية التي يسمعها الشخص أو يفكر فيها بلغة طبيعية.

وعلى سبيل المثال، استمع المشاركون في الدراسة إلى القصص المروية بينما قام العلماء بمسح مناطق الدماغ المرتبطة باللغة الطبيعية وأدخلوا المسح في وحدة فك التشفير التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي أعادت ملخصا لما كان الفرد يستمع إليه. وحتى الآن، لم يتم إنجاز هذه العملية إلا عن طريق زرع أقطاب كهربائية في الدماغ.

وينتج النموذج الجديد فكرة أو ملخصا لأفكار المريض من خلال تحليل عمليات المسح، ولا يمكنه فك شفرة ما يفكر فيه حرفيا.

وتقسم أدمغتنا الأفكار المعقدة إلى أجزاء أصغر تتوافق مع جانب مختلف من الفكر بأكمله، وفقا لتقرير Popular Mechanics. ويمكن أن تكون الأفكار بسيطة مثل كلمة واحدة، مثل الكلب، أو معقدة مثل "يجب أن أمشي إلى الكلب".

ويمتلك الدماغ أيضا أبجدية خاصة به تتكون من 42 عنصرا مختلفا تشير إلى مفهوم معين مثل الحجم أو اللون أو الموقع، ويجمع كل هذا لتشكيل أفكارنا المعقدة.

ويتم التعامل مع كل "حرف" بواسطة جزء مختلف من الدماغ، لذلك من خلال الجمع بين جميع الأجزاء المختلفة، يمكن قراءة عقل الشخص.

وقام الفريق بذلك عن طريق تسجيل بيانات الرنين المغناطيسي الوظيفي لثلاثة أجزاء من الدماغ مرتبطة باللغة الطبيعية بينما استمعت مجموعة صغيرة من الأشخاص إلى 16 ساعة من البث الصوتي.

وكانت مناطق الدماغ الثلاث التي تم تحليلها هي شبكة الفص الجبهي وشبكة اللغة الكلاسيكية وشبكة الارتباط الجداري والزمني، وفقا لتقارير "نيو ساينتست".

ثم أعطيت الخوارزمية عمليات المسح، والتي قارنت أنماط الصوت بالأنماط في نشاط الدماغ المسجل، وفقا لـ The Scientist.

وأظهر النظام أنه قادر على أخذ مسح ضوئي وتحويله إلى قصة بناء على المحتوى، والذي وجد الفريق أنه يتطابق مع فكرة القصص المروية.

وعلى الرغم من أن الخوارزمية غير قادرة على تحليل كل "كلمة" في أفكار الفرد، إلا أنها قادرة على فك شفرة القصة التي سمعها كل شخص.

وتقدم الدراسة، المطبوعة مسبقا في BioXiv، قصة أصلية: "ابحث عن رسالة من زوجتي تقول إنها غيرت رأيها وأنها ستعود".

وقامت الخوارزمية بفك تشفيرها على النحو التالي: "لرؤيتها لسبب ما اعتقدت أنها ربما تأتي إلي وتقول إنها تفتقدني". والنظام غير قادر على نطق ما يفكر فيه الشخص كلمة بكلمة، ولكنه قادر على تقديم فكرة عن أفكاره.

وقبل شهر، قالت مجلة "فوكاس" الإيطالية إن فريقا من الباحثين في شركة "ميتا" بعمل على تطوير تقنية قائمة على الذكاء الاصطناعي يمكنها قراءة أفكار البشر وترجمتها إلى كلمات مفهومة.

وأضافت أن هذا النظام من شأنه أن يصبح أداة اتصال لجميع المرضى الذين تعرضوا لصدمات دماغية شديدة وأصبحوا غير قادرين على التحدث أو الكتابة أو التواصل بلغة الإشارة.