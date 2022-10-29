"المريخ حي".. براكين تسبب زلازل على الكوكب الأحمر

يبدو أن صور سطح المريخ المقفر، والملتقطة بواسطة مسابير هبطت هناك، مضللة.

فقد أظهرت معظم الأنشطة الزلزالية التي رصدتها مهمة "إنسايت" على الكوكب الأحمر أنه حي مع تسجيل حركات للماغما (الصهارة) مشابهة لتلك الموجودة على الأرض أو كوكب الزهرة.

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وفي هذا الشأن، علق الفيزيائي في مختبر علم الكواكب وعلوم الأرض في جامعة نانت الفرنسية كليمان بيران بأن "النشاط البركاني الرئيسي للكوكب يعود إلى 3,5 مليار سنة، لذا فإنه ليس ميتاً كما يُعتقد".

على العكس من ذلك، يبدو المريخ كوكباً حياً، وفق ما تظهره هزات دورية ناجمة عن زلازل مسجلة منذ فبراير/شباط 2019 بواسطة مهمة إنسايت.

وقد وُضع مقياس الزلازل، وهو أداة عالية الدقة طورها المركز الوطني لدراسات الفضاء، على بعد أكثر من 1200 كيلومتر من حفر على المريخ معروقة باسم "سربيروس فوساي"، بحسب تقرير نشرته "فرانس برس".

أنشطة بركانية

هذه الأخيرة هي واحدة من "أصغر المناطق على سطح المريخ، ويبلغ عمرها حوالي 10 ملايين سنة"، مع "وجود تصدعات مفتوحة مرتبطة بالأنشطة البركانية"، وفق ما أوضح بيران المشارك في الدراسة التي نشرتها مجلة نيتشر وقادها سايمون ستيهلر، من مدرسة الفنون التطبيقية في زيوريخ.

وهذه الحفر، وهي "أخاديد حقيقية يبلغ طولها مئات الكيلومترات، ويصل عرضها إلى كيلومتر واحد وعمقها إلى كيلومتر واحد"، تهم الباحثين بأكثر من طريقة.

فقد أظهرت دراسة جيولوجية حديثة، بمساعدة صور التقطها مسبار يدور حول المريخ، أن بقايا النشاط البركاني يعود تاريخها إلى ما بين 50 ألف سنة و200 ألف.

وبعبارة أخرى هذا نشاط "حديث العهد شبيه بما يمكن رصده على صعيد البراكين الخاملة في فرنسا"، وفق بيران.

"لا يزال على قيد الحياة"

في السياق ذاته، تلقي مهمة إنسايت نظرة جديدة على هذه البيانات، وتؤكد، من خلال دراستها الزلزالية، أن كوكب المريخ لا يزال على قيد الحياة إلى حد كبير، حتى لو لم نشهد أي بركان في حالة نشاط.

وقال الفيزيائي إنه "قبل التوجه إلى المريخ مع مهمة إنسايت، قلنا لأنفسنا إنه قد اقترب قليلاً من نهاية حياته، مع وجود نواة لم تعد نشطة للغاية".

فيما كان الباحثون يتوقعون العثور على كوكب هزته "زلازل صغيرة تضرب من كل مكان"، في إشارة إلى أنه ينكمش ببطء أثناء تبريده، كما يفعل القمر أو عطارد حالياً.

لكن مقياس الزلازل في مهمة إنسايت سجل شيئاً آخر، وهو "في الغالب مصدر يُظهر نشاطاً كوكبياً داخلياً".

واكتشفت الآلة زلازل في منطقة سربيروس فوساي، ما ينسبه العلماء إلى دوران الصهارة والصخور المنصهرة في قشرة المريخ على أعماق تتراوح بين 15 و50 كيلومتراً.

منطقة بركانية

بدورها، قالت آنا ميتلهولز، الباحثة في مرحلة ما بعد الدكتوراه في معهد البوليتكنيك في لوزان، بحسب ما نقلت عنها الجامعة، إن "على الرغم من أنه لا يزال لدينا الكثير لنتعلمه، فإن الدليل على وجود صهارة محتملة على المريخ أمر مثير للاهتمام".

من جانبه، تساءل الأستاذ الجامعي ستيهلر عما إذا كان "ما نراه هو آخر بقايا نشاط لمنطقة بركانية سابقة أو إذا كانت الصهارة تتحرك شرقاً مع بروز منطقة ثوران جديدة".

وللحصول على الإجابة، ستكون هناك حاجة سريعة إلى بديل لمهمة إنسايت، التي من المقرر أن تتوقف أداة قياس الزلازل فيها عن العمل في الأشهر المقبلة.

في حين لن توفر لها ألواحها الشمسية، المسدودة بالغبار، ما يكفي من الكهرباء لتشغيلها.