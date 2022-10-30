لهواة البستنة.. هكذا يمكن تخزين وحفظ بذور الخضراوات لسنة

تنتج العديد من الخضراوات التي يتم زرعها في الحدائق بذورًا يمكن أن تنمو لتصبح نباتات إذا تم حصادها وتخزينها بشكل صحيح. تعد الفترة الحالية وقتًا مثاليًا لبدء جمع البذور، بحسب نصيحة خبيرة الحدائق جيسيكا داميانو، التي أكدت أهمية التأكد من أنها بذور خضراوات وفواكه غير مهجنة.

وفقًا لما نشره موقع VOA نقلًا عن وكالة أنباء AP، تقول داميانو ينبغي انتقاء بذور من نباتات موروثة أو من أنواع مفتوحة التلقيح، أي نباتات في أشكالها الأصلية، وبالتالي فإنها ستنتج نباتات لها نفس الصفات والجودة بسهولة ونجاح.

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الخضراوات المهجنة

توضح داميانو أن النباتات المهجنة تنتج الخضراوات التي تباع في متاجر الأغذية الكبيرة، يتم إنشاؤها عن طريق تربية نوعين مختلفين أو أكثر من النباتات لالتقاط أفضل الصفات لكل منهما. ولكن تكون نتائج محاولات إعادة زراعة بذروها غير مجدية، حيث لن يكون للنباتات الناتجة الصفات المتوقعة وربما تحمل جينات أحد الأنواع الرئيسية للبذور المهجنة فقط. ومن المستحيل تحديد أي من الأنواع سيكون وبالتالي فإنه من الأفضل عدم زراعة البذور من الأطعمة المشتراة من المتجر.

تلقيح النباتات في الحدائق

يتم تلقيح العديد من النباتات في الحديقة. إن الملقحات والحشرات الأخرى والحيوانات والرياح تنشر حبوب اللقاح من نبات إلى آخر. لضمان نمو البذور التي يتم جمعها لتصبح نباتات تتناسب مع الأنواع الأصلية، ينبغي وضع أنواع مختلفة من نفس المحصول بعيدًا عن بعضها قدر الإمكان عند زراعة حديقة منزلية.

ولتجنب مفاجآت التلقيح الخلطي، يمكن زراعة نوع واحد فقط من كل نبات لحصد البذور منه. فإذا كان المطلوب جمع وحفظ بذور الطماطم، على سبيل المثال، يجب زراعة نوع واحد فقط من الطماطم في الحديقة.

إذا كان الأمر يبدو مقيدًا للغاية، فيمكن البدء وباختيار نباتات الإرث حتى يتم تقليل مخاطر التلقيح المتبادل. ستكون النباتات على ما يرام حتى لو لم تكن كما هو متوقعا.

يمكن تخزين البذور في مكان بارد وجاف داخل إناء زجاجي مغطى أو ظرف ورقي بعيدًا عن الثمار الناضجة. ستؤدي الإضافة المؤقتة لعنصر التجفيف إلى الإناء المغطى إلى إزالة أي رطوبة متبقية. لكن يتم إزالة عنصر التجفيف بعد بضعة أيام لتجنب الإفراط في الجفاف.

وفيما يلي تشرح داميانو كيفية جمع البذور وحفظها من بعض المحاصيل المحلية الشائعة:

1. خَسّ

في نهاية موسم النمو، ستنمو على نباتات الخس زهرة ستطور رؤوس البذور. تسمى هذه العملية بربط رؤوس البذور بالنفخ. عندما تجف النفخة، يمكن إزالة الجذع. وتوضع النفخة في كيس ورقي، ثم يُغلق الكيس وعند القيام بالرج قليلًا ستخرج البذور من الزهرة وتسقط في قاع الكيس.

2. رَيحان

إن بذور الريحان صغيرة للغاية، لذا فإن فصلها عن الزهرة الصغيرة عملية بطيئة ودقيقة. يتم ترك زهور النبات الريحان حتى تجف تمامًا ثم يتم قصها ووضعها في غربال أو منخل. ثم يتم دفع البذور باستخدام أصابعك مقابل الجزء السفلي من المنخل.

3. البنجر والجزر

تنتج نباتات البنجر أو الشمندر والجزر البذور في عامها الثاني فقط، بعد فترة من التخزين البارد. في المناطق ذات الشتاء البارد، يتم ترك النباتات في الأرض خلال الشتاء.

ولكن المناطق ذات المناخ الدافئ، ينصح الخبراء بقطع النباتات إلى 5 سم في الموسم الأول وتنتزع الجذور بحذر ويتم حفظها في البراد أو أي مكان بارد آخر، قبل إعادة زراعتها في الهواء الطلق في الربيع التالي.

عندما تتحول أوراق بنجر السنة الثانية إلى اللون البني، يتم إزالة ساق البذور من أعلى النبات ووضعها في كيس ورقي. يُحفظ في مكان بارد وجاف لمدة أسبوعين على الأقل، ثم يُرج الكيس جيدًا لفصل البذور، ويتم وضعها في صحن ثم يتم نفخ البذور لفصل القشر.

وبالنسبة للجزر، تُترك أزهار الجزر في السنة الثانية تجف على النبات، ثم يتم قطعها وجففها في كيس ورقي لمدة أسبوع أو أسبوعين. ثم تُعامل بنفس طريقة البنجر.

4. الفلفل

يوصي الخبراء باختيار الفلفل الأفضل مظهرًا ولا يتم قطفه حتى ينضج أكثر من اللازم ويتجعد. بعد التجعد يم قطف ثمرة الفلفل وتُقطع إلى نصفين للحصول على البذور مع مراعاة التخلص من أي بذور مشوه أو غير متسقة الشكل. ثم تُنشر البذور في مستوى واحد على ورق سميك وتُترك لتجف في مكان دافئ. يحذر الخبراء من وضع البذور في ضوء الشمس المباشر، مع مراعاة رج وتقليب البذور من وقت لآخر لضمان تجفيفها بشكل متساوٍ، خلال فترة تصل إلى حوالي أسبوع.

5. الباذنجان

تقول داميانو إنه يجب ترك الباذنجان لينضج أكثر من اللازم على ساق النبات حتى يصبح قاسيًا ومتجعدًا ويفقد لمعانه ولونه. ثم يتم قطع الثمار بعد قطفها لاستخراج البذور ووضعها في وعاء من الماء. يتم تقليب البذور في الماء لغسل أي شيء ربما يكون ملتصقًا بها. ثم تُستخدم قطعة قماش لتجفيف البذور برفق. وتترك البذور على قطعة قماش مع تقليب يوميًا على مدار عدة أسابيع حتى تجف تمامًا.

6. فاصوليا خضراء

يمكن أن تنتج الفاصوليا الخضراء الكثير خلال الموسم. للحصول على البذور، تُترك القرون النامية على نبات واحد حتى تجف تمامًا وتتحول إلى اللون الأحمر. بعدئذ يتم تقطيع القرون عن النبات وضعها في مكان بارد ومظلم لتجف أكثر. ثم يتم فصل البذور ونشرها على قطعة قماش لبضعة أيام قبل الاحتفاظ بها داخل إناء جاف حتى موسم الربيع القادم.